Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasının"

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Emrah Kuran’ın babasına acı haber böyle verildi
Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.
OSMAN AMCA ARTIK BİR ŞEHİT BABASISIN
Babaya acı haberi sesi titreyerek veren rütbeli askerin, "Osman Amca, sen artık bir şehit babasısın." diyerek sarıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.