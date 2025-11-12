PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasının"

Gürcistan'da düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Babaya acı haberi sesi titreyerek veren rütbeli askerin, "Osman Amca, sen artık bir şehit babasısın." diyerek sarıldığı anlar milyonları gözyaşlarına boğdu.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Emrah Kuran’ın babasına acı haber böyle verildi

Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.

OSMAN AMCA ARTIK BİR ŞEHİT BABASISIN

Babaya acı haberi sesi titreyerek veren rütbeli askerin, "Osman Amca, sen artık bir şehit babasısın." diyerek sarıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

