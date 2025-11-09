Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a sarf ettiği çirkin ve saygısız sözlerin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın avukatı Özel hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davasının açıldığını da duyurmuştu.

Özel'in o hadsiz sözleri Başkan Erdoğan'a Azerbaycan dönüşü uçakta soruldu. Erdoğan avukatlarının konuyu takip ettiğini ve tazminat davası açıldığını söyleyerek "CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir. Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığının devamıdır.Biz, asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz." dedi.

ÖZEL'İN HADSİZ SÖZLERİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YANIT

Başkan Erdoğan'a sorulan soru ve verdiği yanıt şu şekilde oldu:

Özgür Özel son günlerde bir kez daha sert, tehdit ve hatta hakaret içeren ifadelerle, söylemlerle kamuoyunun karşısına çıkıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ana muhalefet, siyaseti seviyeli bir zeminde yürütemiyor da mı, tehditlere ve hakaret söylemine başvuruyor?

"BİZ CHP'NİN BİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞI SEVİYEYE İNMEYİZ"

Biliyorsunuz bizde güzel bir söz var. "Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar." Özgür Özel'in yaptığına karşı açtığımız davayı herhalde duydunuz. Şu anda dava açıldı. Avukatlarım da sağ olsun işlerini iyi takip ediyorlar. En son yine bu ara bir 200 bin lira davadan tazminat kazanmıştık. O da yerini bulacak. O da vakıflara gidecek. İnşallah bu 500 bini de kazanırsak çok daha güzel olur. Yorulmadan, usanmadan bu davaları kazanmak hakikaten isabetli oluyor.

Şunu da ifade etmek isterim ki; CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir. Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığının devamıdır. Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz, asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz. Bu düzeye inmeyi kendimize asla yakıştıramayız, milletimize de izah edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt geldi

SIĞINMACILARIN SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞÜ...

Başkan Erdoğan'a CHP'nin sürekli istismar ettiği sığınmacılar konusu ve Suriye'ye geri dönüşler de soruldu. Erdoğan, sığınmacılar konusu ve Suriye'ye geri dönüşlere ilişkin ise " CHP, bu konuyu çok çok istismar etti. Geçtiğimiz seçimde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı tarihe utançla geçen ırkçı bir kampanya yürüttü. Bu ırkçı kampanyanın neticesinde de sonuç malum... 2016'dan itibaren Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bunlar da bizim için sevindirici, güzel neticeler." dedi.

CHP Genel Başkanı, Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef almıştı

NİTELİKLİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE'DE KALMASI İÇİN ÇALIŞMALAR VAR MI?

Erdoğan'a sorulan soru ve verdiği tam yanıt şöyle oldu:

Şu anda an itibarıyla Suriye'de geri dönüşler ne aşamada efendim? Bir de Türkiye'de tabii bu arada kalifiye eleman olan Suriyeliler var. Bu nitelikli eleman olan sığınmacıların kalması için mesela sanayide veya farklı sektörlerde çalışmalar var mı? Ben salı günü deprem bölgesinde, Hatay'daydım. Yapılar çok güzel tamamlanmış, bitecek. Bakanımız Murat Kurum '220 bin konteyner elimizde olacak' dedi. Bu 220 bin konteyner boşa çıkacağı için Türkiye bunları Suriye veya Gazze'ye gönderir mi? Böyle bir çalışmanız var mı?

"CHP BU KONUYU ÇOK İSTİSMAR ETTİ VE İNSANLARIN AHINI ALDI"

"Sığınmacılar mevzusu Türkiye'nin en fazla istismar edilen konularından bir tanesiydi. Özellikle CHP, bu konuyu çok çok istismar etti. Geçtiğimiz seçimde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı tarihe utançla geçen ırkçı bir kampanya yürüttü. Bu ırkçı kampanyanın neticesinde de sonuç malum. Belki de bu zatın gidiş sebebi bu da olabilir. Çünkü bu konuyu çok istismar etti ve bu insanların ahını aldı. Ülkemize sığınan Suriyeli mazlumları düşmanlaştırdılar, hedef gösterdiler, 3-5 oy uğruna buradan netice çıkaracaklarını sandılar, ama istedikleri sonucu da alamadılar. Biz ise bu meselede hep vicdanın, insanlığın, kardeşliğin ne demek olduğunu anlattık. Ne dedik? "Biz ensarız, onlar muhacir." Dolayısıyla "Ensar olarak biz bu muhacirlerimizi kapı dışarı etmeyiz, edemeyiz" dedik ve sözümüzde de sonuna kadar durduk. Bugün de olsa yine dururuz.

"SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 1 MİLYON 290 BİNE ULAŞTI"

Bu arada Suriye'nin kuzeyinde konut yapımlarına da başladık. Bunlar da devam ediyor. Suriye birlik ve beraberliğini huzur ve istikrarı tahkim ettikçe dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış sığınmacıların dönüşü de hızlanıyor. Bakın şimdi nereye geldik? Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ne oldu? Ne olacaktı? Siyasette mesele ufuk meselesidir, ufuk… Varsa ufkunuz, sorun çözersiniz. Ama ufkunuz yoksa, hiçbir şeyi halledemezsiniz. 2016'dan itibaren Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bunlar da bizim için sevindirici, güzel neticeler. Deprem bölgesinden bahsettiniz. Bu bölgedeki konteynerlerin de özellikle Gazze'ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Bunu ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu konteynerler ile bölgeye inşallah en üst düzeyde bir imkan sağlayacağız. Filistinlilerin yaşamaya devam edeceği yeni Gazze'nin inşa edilmesi sürecinde bu konteynerleri, kardeşlerimize inşallah vereceğiz."