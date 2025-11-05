Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TEPKİLER PEŞ PEŞE
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e ise tepkiler peş peşe geldi.
"BU NEFRET DİLİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanı'nın seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
Siyasetin, millete hizmet yolu olduğunu, saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak olmadığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır."
"HERKES HADDİNİ VE YERİNİ BİLSİN"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, seviyesizliğin ve had bilmezliğin son örneğidir. Gerilim ve tehdit diline yaslanarak kendince siyaset ürettiğini sanan Özel, bugün de aynı çirkin üslubu sürdürmüştür. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen her söz, bu milletin iradesine uzanan bir saldırıdır.
Özgür Özel, kabadayılık taslayarak, parmak sallayarak ve tehditler savurarak siyaset yapılmaz. Makamı ne olursa olsun hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza dil uzatma cüretinde bulunamaz.
Herkes haddini ve yerini bilsin.
"86 MİLYON İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz."
"BU YAKLAŞIM DEMOKRATİK SİYASET KÜLTÜRÜNE ZARAR VERMEKTE"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP'li Özgür Özel'e şu sözlerle tepki gösterdi:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hâkim olduğu bir nitelik kazanmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin istikrarını, millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir.
Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir.
"BU DÜZEYSİZ SÖYLEMİN SİYASET SAHNESİNDE YER BULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin hizmetkârı olarak gece gündüz demeden, ülkemizi her alanda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Odak noktamız, her zaman olduğu gibi birliğimizi pekiştirmek, kalkınmamızı sürdürmek ve vatandaşımızın refahını artırmak olacaktır. Siyaseti, kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz, bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
"ÇİRKİN VE SAYGISIZ SÖZLERİ LANETLİYORUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'mızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."
"HIRSINI ÇAMUR KUSARAK GİDERMEYE ÇALIŞIYORSUN"
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı tepki gösterdi.
AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir türlü genel başkan olamadın hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun! Bu milletin seçtiği lidere hakaret eden birine siyasetçi değil, karakter yoksunu bir edepsiz denir. Ağzından çıkan tek şey nefret, tek sermayen çamur! Çünkü sen o çamura aitsin ve çamurunu her yere saçıyorsun! Ama unutma bu millet, liderine dil uzatanı da edepsizlik edeni de hep o meydanlara gömmüştür! Hırsının, kininin ve çamurunun altında kalacaksın" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ ÖZELE SORUŞTURMA
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerine yer verildi.