"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Hasan İmamoğlu ifadeye çekildi. MASAK raporları ve para trafiğine ilişkin sorularla köşeye sıkışan İmamoğlu topu oğlunun kasa olarak kullandığı Tuncay Yılmaz'a attı. Hasan İmamoğlu'un "Her şeyden o sorumluydu" dediği Tuncay Yılmaz, eşi Selver Yılmaz ve kayınbiraderi Yiğit Çam'ın şüpheli para trafiği ise dosyaya girdi. Rapordaki detaylara göre; Yiğit Çam'ın ortağı olduğu GÜRÇAM şirketi İBB Ağaç AŞ'den aldığı paraları bir villa ve bir daire için İmamoğlu İnşaat'a aktardı. Villanın Selver Yılmaz adına dairenin de Yiğit Çam adına devir edildiği görüldü.

İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi (Takvim.com.tr)

Selim İmamoğlu ifadesinde "Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" şeklinde muğlak bir cevap verdi. Bu durum şüpheleri daha da artırırken; junior İmamoğlu babası Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği para ile tekne aldığını açıkladı.

Öte yandan Hasan İmamoğlu ifadesinde MASAK raporları ve para trafiğine ilişkin sorularda köşeye sıkıştı. Topu, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'a atıp "Her şeyden o sorumluydu" dedi.

İBB AĞAÇ AŞ'DEN İMAMOĞLU İNŞAAT'A GİDEN PARALAR MASAK RAPORUNDA

Takvim.com.tr Hasan İmamoğlu'nun sorguda önüne koyulan MASAK raporlarına ulaştı.

Bahse konu raporda İmamoğlu İnşaat'ın Tuncay Yılmaz ve eşi Selver Yılmaz'la olan para trafiği incelediğinde çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

TUNCAY YILMAZ'IN KAYIN BİRADERİ ÇIKTI

İmamoğlu İnşaat tarafından yapılan In Mari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villanın alım süreci mercek altına alındı. 16.04 2024'teki 2.377.000 TL ve 21.08.2024'teki 2.500.000 TL'lik ödemeyi yapan ismin Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam olduğu saptandı.


Bahse konu şahsın 2022-2023 tarihleri arasında "Finans Uzmanı" ünvanıyla GÜRÇAM Süs Bitkileri Ticaret A.Ş'de kısa süreli SGK'lı çalışma kaydı olduğu saptandı.

Nitekim Ticaret Sicil Gazetesi verileri Yiğit Çam'ın Gürçam şirketinin ortağı olduğu, şirketin Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiği saptandı.

GÜRÇAM Süs Bitkileri'nin bankacılık işlem kaydı araştırıldığında İBB iştiraki İstanbul Ağaç Peyzaj Şirketi'nden gelen paraların Yiğit Çam'ın hesabına aktarıldığı belirlendi.


İşte 2024-2025 tarihleri arasında gerçekleşen o para trafikleri:


Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın Gürçam Şirketi ile para transferi gerçekleştirdiği tarihlerde "iş veren - çalışan" ilişkisi olmadığı anlaşıldı.

2023'TEN İTİBAREN ARTAN TL VE DÖVİZ GİRDİSİ

Ayrıca 2023 yılından itibaren Çam'ın hesabına döviz ve TL cinsinden yüksek miktarla girdiği olduğu kayıtlara geçti.

Yiğit Çam'ın GÜRÇAM şirketinden gelen paraları İmamoğlu İnşaat A.Ş'ye aktardığı, gelen paraların 4.877.000 TL'sini In Mari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villa için; 9.750.000 TL'sini ise alacağı daire için (In Mari Oxygen Projesi B Blok 17 numara) aktardığı ifade edildi.

İMAMOĞLU AŞ'YE GİDEN PARALAR

Tuncay Yılmaz'ın kayın biraderi Yiğit Çam'ın hesabına yatırılan nakit paraları ve GÜRÇAM şirketine İBB Ağaç A.Ş kaynaklı gelen paraları (toplam 14.627.000 TL) İmamoğlu İnşaat'a aktardığı belirlendi.

ŞABLONLU VURGUN

MASAK raporunda para trafiği şablon üzerinde gösterildi.


VİLLAYI EŞİNE DAİREYİ KAYIN BİRADERİNE...

MASAK raporunda yer alan villanın İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz adına, dairenin ise Yiğit Çam adına devir edildiği öğrenildi.

