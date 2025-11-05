İMAMOĞLU BABASI VE OĞLU ÜZERİNDEN KARA PARA MI AKLADI?

Dosya giren milyonluk para transferi "İmamoğlu suç gelirlerini babası ve oğlu üzerinden mi aklıyor?" sorusunu sordurdu.

Para kaynaklarının aile üyeleri olduğu belirtildi.İddiaya göre Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kendi adına kurulan "Tectum Investments" adlı şirkete 2023-2024 yıllarında 637 bin 106 euro aktarıldı.

Bu transferlerin kaynağının ise anne Dilek İmamoğlu ve dede Hasan İmamoğlu'nun olduğu anlaşıldı. Para akışlarının ticari gerçeklik taşımadığı, paranın yurt dışına çıkarılması işleminin suç gelirinin aklanması kapsamında olduğu vurgulandı. Raporda, bu işlem, "yurt dışına çıkarma" fiiline dair genel kast koşulunu karşıladığı için Selim İmamoğlu, doğrudan aklama suçunun faili olarak tanımlandı.

MASAK raporunda Selim İmamoğlu ile ilgili "gerçekleştirdiği para transferleri, yurt dışına fon aktarımı, yurt içinde lüks harcamalar ve yakın aile üyelerinden alınan büyük tutarlı ödemeler ile suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler barındırmaktadır." denildi.