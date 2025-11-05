PODCAST CANLI YAYIN

"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade veriyor

İBB’deki yolsuzluk soruşturması genişliyor. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada iki ismin, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıyor. Dosyaya göre Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu’nun Nisan 2025’te 4 milyon 200 bin TL gönderdiği Selim İmamoğlu’na ise 2023 ve 2024 yıllarında toplam 8 milyon lirayı aşan para transferi yaptığı ortaya çıktı. Bu gelişme, “İmamoğlu suç gelirlerini aile üzerinden mi akladı?” sorularını gündeme taşıdı.

"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade veriyor

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu yolsuzluk soruşturmas derinleşiyor.

OĞLU VE BABASI İFADE VERİYOR
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.

DEDE TORUN EMNİYETTE
İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

HASAN VE SELİM İMAMOĞLU'NA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Öte yandann Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında dün 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yazılı açıklama gelmişti.

Dün (4 Kasım) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na giden milyonlar dosyaya girdi (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na giden milyonlar dosyaya girdi (Takvim.com.tr)



HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU'NA GİDEN MİLYONLAR
Öte yandan Ekrem İmamoğlu babası Hasan İmamoğlu'na 2 Nisan 2025'te 4 milyon 200 bin TL para gönderdiği görüldü.

Oğlu Selim İmamoğlu'na ise 2023'te toplam 7.370.035 TL 2024'te de 1.047.579 TL para transfer ettiği saptandı.

İMAMOĞLU BABASI VE OĞLU ÜZERİNDEN KARA PARA MI AKLADI?
Dosya giren milyonluk para transferi "İmamoğlu suç gelirlerini babası ve oğlu üzerinden mi aklıyor?" sorusunu sordurdu.

İmamoğlu Yolsuzluğu perdelemek için oğlunu da kullandı! Tipik bir kara para aklama döngüsüİmamoğlu Yolsuzluğu perdelemek için oğlunu da kullandı! Tipik bir kara para aklama döngüsü

Para kaynaklarının aile üyeleri olduğu belirtildi.

İddiaya göre Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kendi adına kurulan "Tectum Investments" adlı şirkete 2023-2024 yıllarında 637 bin 106 euro aktarıldı.

Bu transferlerin kaynağının ise anne Dilek İmamoğlu ve dede Hasan İmamoğlu'nun olduğu anlaşıldı. Para akışlarının ticari gerçeklik taşımadığı, paranın yurt dışına çıkarılması işleminin suç gelirinin aklanması kapsamında olduğu vurgulandı. Raporda, bu işlem, "yurt dışına çıkarma" fiiline dair genel kast koşulunu karşıladığı için Selim İmamoğlu, doğrudan aklama suçunun faili olarak tanımlandı.

MASAK raporunda Selim İmamoğlu ile ilgili "gerçekleştirdiği para transferleri, yurt dışına fon aktarımı, yurt içinde lüks harcamalar ve yakın aile üyelerinden alınan büyük tutarlı ödemeler ile suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler barındırmaktadır." denildi.

