İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu yolsuzluk soruşturmas derinleşiyor.
OĞLU VE BABASI İFADE VERİYOR
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.
DEDE TORUN EMNİYETTE
İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.
HASAN VE SELİM İMAMOĞLU'NA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Öte yandann Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında dün 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yazılı açıklama gelmişti.
Dün (4 Kasım) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU'NA GİDEN MİLYONLAR
Öte yandan Ekrem İmamoğlu babası Hasan İmamoğlu'na 2 Nisan 2025'te 4 milyon 200 bin TL para gönderdiği görüldü.
Oğlu Selim İmamoğlu'na ise 2023'te toplam 7.370.035 TL 2024'te de 1.047.579 TL para transfer ettiği saptandı.