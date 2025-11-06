Suriye’nin enerji sektörüne Kalyon imzası! 7 milyar dolarlık yatırımda uygulama aşamasına geçildi

Suriye'nin ulusal enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen yatırım; toplam 5000 MW kurulu güce ulaşacak dört doğalgaz kombine çevrim santrali ve bir güneş santralinden oluşuyor. Santral sahalarının topografik etütlerinin yapılması ve gerekli teknik çalışmalar da dahil olmak üzere tüm mühendislik ve teknik hazırlıklar tamamlandı. Bugün imzalanan nihai anlaşmayla birlikte projede uygulama aşamasına geçilmiş oldu.

Suriye Enerji Bakanlığı ile konsorsiyumda yer alan şirketler arasında bugün gerçekleştirilen imza töreniyle, yatırım sözleşmesi ve enerji alım sözleşmesi de onaylanarak projelerde fiili uygulama aşamasına geçildi.

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding , Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinden oluşan konsorsiyum, geçtiğimiz mayıs ayında Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımına imza atmıştı.

SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Suriye'nin Kuzey Halep, Zayzoun, Deir-Azzour ve Mehardeh bölgelerinde toplam 4.000 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralleri, ayrıca Wedian Alrabee ve Deir-Azzour bölgelerinde toplam 1.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinden oluşan devasa yatırım; performans, verimlilik ve güvenilirlik açısından en gelişmiş teknolojilerle hayata geçirilecek. Ayrıca; çevre ve kamu güvenliği açısından en yüksek uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülecek.

SURİYE EKONOMİSİNDE ADETA BİR KATALİZÖR OLACAK

Bu dev yatırım, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden oluşturma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme sürecinde adeta bir katalizör görevi görecek. İstikrarlı ve güvenilir elektrik arzı sayesinde sanayi ve üretim tesislerinin tam kapasite çalışması desteklenerek yeni tarım, sanayi ve ticaret yatırımlarının önü açılacak.

Aynı zamanda; üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracak, yerli ve yabancı yatırımları teşvik edecek, enerji sektöründe uzmanlığın yerelleşmesine katkı sunacak. Söz konusu projelerin inşaat ve işletme aşamalarında doğrudan ve dolaylı on binlerce istihdam yaratılacak.