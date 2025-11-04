Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi, Yunanistan'ın iç siyasetinde taşları yerinden oynattı.
Muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinin Dışişleri Departmanı Başkanı ve Yunan Parlamentosu Avrupa İşleri Komitesi Sekreteri Rena Dourou, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı ve Avrupa savunma projelerine katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ATİNA'DA PANİK YARATTI
Dourou, Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini belirtirken, "Bu durum Avrupa Birliği'nin geleceği açısından tehlikeli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.
Dourou, Ankara'nın SAFE programına dahil edilme sürecinin, Türkiye'nin Avrupa güvenlik sisteminde artık stratejik bir ortak haline geldiğini gösterdiğini vurgularken, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığını "işgal" olarak niteledi.
Öteki yandan Dourou, Avrupa Birliği'ne ateş püskürdü. AB'yi "çifte standart" uygulamakla suçlayan Dourou, "AB ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınarken, Kıbrıs konusunda farklı bir tutum sergiliyor" ifadelerini kullandı.
AB ülkelerine yönelik sert açıklamalarını devam ettiren Dourou, "Türkiye, Kıbrıs'ın bir bölümünü işgal etmeye devam ederken Yunanistan'ın egemenlik haklarını tehdit ediyor. Buna rağmen İspanya başta olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri, Türkiye ile işbirliği yapmaya istekli görünüyor." açıklamasında bulundu.
Dourou, Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almasının, Almanya, İtalya ve İspanya'nın onayıyla gerçekleştiğini hatırlatarak, bu adımın Ankara'nın SAFE savunma fonuna dahil olmasının önünü açtığını söyledi.
"ERDOĞAN'I DURDURAMADIK!"
Miçotakis hükümetine de sert çıkan Dourou, "AB'nin kapıları Türkiye'ye açılıyor. Erdoğan'ı durduramadık." diyerek sert tepki gösterdi.
Yunan diplomatik çevreler ise Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinden büyük rahatsızlık duyuyor.
Ankara'nın hem Eurofighter programında hem de SAFE girişiminde aktif rol alması, Atina'nın bölgedeki dengeleri kaybetme korkusunu artırmış durumda.
Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı dev adımlar, NATO'nun güneydoğu kanadında güç dengesini Ankara lehine çevirdi.