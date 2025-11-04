Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ATİNA'DA PANİK YARATTI



Dourou, Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini belirtirken, "Bu durum Avrupa Birliği'nin geleceği açısından tehlikeli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.



Dourou, Ankara'nın SAFE programına dahil edilme sürecinin, Türkiye'nin Avrupa güvenlik sisteminde artık stratejik bir ortak haline geldiğini gösterdiğini vurgularken, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığını "işgal" olarak niteledi.



Öteki yandan Dourou, Avrupa Birliği'ne ateş püskürdü. AB'yi "çifte standart" uygulamakla suçlayan Dourou, "AB ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınarken, Kıbrıs konusunda farklı bir tutum sergiliyor" ifadelerini kullandı.



AB ülkelerine yönelik sert açıklamalarını devam ettiren Dourou, "Türkiye, Kıbrıs'ın bir bölümünü işgal etmeye devam ederken Yunanistan'ın egemenlik haklarını tehdit ediyor. Buna rağmen İspanya başta olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri, Türkiye ile işbirliği yapmaya istekli görünüyor." açıklamasında bulundu.



Eurofighter (Takvim.com.tr)