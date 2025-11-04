Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Taraflı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı Türkiye Ülke Raporu'nda yer alan yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri "taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayımlanan Türkiye Ülke Raporu'nun yargı ve temel haklar ile iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddialarını reddediyoruz. Söz konusu yorumlar, Türkiye ile AB arasında olumlu bir gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz olmalarının yanı sıra tarafların uzun dönemli çıkarlarına da aykırı bir dille kaleme alınmıştır." ifadelerine yer verdi.