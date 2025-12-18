PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. 7 milyon çalışan ile milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren müzakerelerin 27-30 bin arasında olması şekillenmesi bekleniyor.

Asgari ücretli 7 milyon çalışan ile milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret müzakereleri sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak ekonomik veri ve raporlar ele alınacak. Komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, ikinci toplantıya da iştiraki beklenmiyor.

SENARYOLAR MASADA

Komisyon 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı.

Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.

RAKAM İÇİN ERKEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusu üzerine Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Işıkhan TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

7 FORMÜL GÜNDEMDE

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, asgari ücret için masada bulunan 7 farklı zam formülünü duyurdu.

Zam Oranlarına Göre Yeni Ücretler

Açıklanan senaryolara göre artış oranına bağlı olarak asgari ücrette ortaya çıkacak net tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:

📌Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 26.584 TL oluyor.

📌Yüzde 23 zam senaryosunda rakam 27.188 TL'ye yükseliyor.

📌Yüzde 25 artış durumunda yeni ücret 27.630 TL olarak hesaplanıyor.

📌Yüzde 28,5 zam uygulanırsa asgari ücret 28.404 TL seviyesine çıkıyor.

📌Yüzde 30 artış formülünde rakam 28.735 TL'yi buluyor.

📌Yüzde 35 zam halinde asgari ücret 29.841 TL oluyor.

📌Yüzde 40 artış senaryosunda ise ücret 30.946 TL'ye kadar yükseliyor.

