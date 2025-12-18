Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?

Türk lirası (AA) Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.

RAKAM İÇİN ERKEN



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusu üzerine Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (İHA) Bakan Işıkhan TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."