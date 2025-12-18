Güllü’nün kızı Tuğyan’ı ele veren keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Güllü (Takvim arşiv) ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR YAPILDI Hürriyet'in haberine göre hem evin odasında hem de Güllü'nün düştüğü zeminde ölçümler, hesaplamalar yapıldı. Savcı ve polisler detayları kaydederken, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de orada 'mağdur' sıfatıyla bulunan Tuğyan'a o geceye dair sorular soruyordu. Bazı soruları tekrar edip bazılarını da detaylandırıyordu. O sırada keşfi takip eden basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makineleri de her anı kaydediyordu.

Tuğyan (DHA) YÜZÜNDEKİ O İFADE SÜRECİN İŞARETİYDİ İşte o anlardan birinde Başsavcı'nın Tuğyan'a sorular sorarken yüzünde oluşan ifade şüpheyle başlayan, delillerle desteklenen ve itirafla son aşamasında gelen sürecin de işaretiydi. Tuğyan'ın verdiği çelişkili cevaplar, dikkat çeken soğukkanlılığı sürecin yönünü değiştiren şüpheleri doğurdu. Tuğyan, fotoğraftan 61 gün sonra Başsavcı'nın karşısına bu kez 'şüpheli' olarak çıkacaktı.

Tuğyan ve Sultan (Takvim arşiv) TEMEL İHTİYAÇLARINI SİPARİŞ VERİYOR Soruşturma kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen Sultan Nur Ulu'nun (24), adli kontrol kapsamında cezasını çektiği kentteki güvenlikli site görüntülendi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği kaydedildi. 'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

Tuğyan ve Sultan (DHA) "BUNU DEMESİNİN SEBEBİ ANNESİNİ İTTİRDİĞİNİ GÖRMEMDİ" Savcılıktaki ifadesinde şarkıcı Güllü'nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dedi. Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini de belirterek, "Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana, 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi" dediği öğrenilen Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde, kiracı olarak kaldığı evine götürüldü.