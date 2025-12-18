takvim-logo

Güllü'nün kızı Tuğyan'ı ele veren keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Sanatçı Güllü’nün ölümünün ardından olay yerinde keşif yapıldı. Kızı Tuğyan, Tuğberk, avukatlar, polis ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün katıldığı incelemede, sorular ilerledikçe suratlardaki ifadeler dikkat çekti. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ev hapsinin devam ettiği ve eve temel ihtiyaçlarını internetten sipariş ettiği öğrenildi. Eve tek bir kişinin geldiği kaydedildi.

DHA
DHA
Güllü’nün kızı Tuğyan’ı ele veren keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye günlerdir sanatçı Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesini konuşuyor. Güllü'nün düştüğü odada, olay sırasında yalnızca öz kızı Tuğyan ile "manevi kızım" dediği Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Güllü'nün düşmesinin ardından panik içinde odadan çıkan iki isim, ilk ifadelerinde olayın bir kaza olduğunu söyledi. Bu nedenle soruşturmanın ilk aşamasında değerlendirmeler de bu ihtimal üzerinde yoğunlaştı.

Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Bir annenin, öz kızı tarafından hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali kamuoyunda kolay kabul edilmedi. Ancak hukuk açısından, ölümün nedeni kesin olarak ortaya konulmadıkça her vaka "şüpheli ölüm" kapsamında ele alındı ve soruşturma bu çerçevede başlatıldı.

Olay yeri keşif (DHA)Olay yeri keşif (DHA)

MESELE MEDYATİK HALE GELDİ

Güllü'nün kamuoyuna mal olmuş sanatçı kimliği ve ölümünün dramatik boyutu olaya ilgiyi artıyordu. Kısa bir süre sonra Güllü'nün yakın çevresinden sosyal medyaya yansıyanlar meseleyi daha da 'medyatik' hale getirdi. Bu süreçte soruşturma da kendi seyrinde devam ediyordu. Olay her ne kadar kaza gibi görünse de ortadaki şüphelerin giderilmesi için somut delil ve tespitler gerekiyordu.

Güllü (Takvim arşiv)Güllü (Takvim arşiv)

GÜLLÜ'NÜN KEŞİF İNCELEMESİNDE DE ORADAYDI

Soruşturma için iki savcı görevlendirildi. Bu savcılara da Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaret ediyordu. Öksüz ifadelerin alınmasına bizatihi katıldığı gibi olaydan 12 gün sonra Güllü'nün düştüğü yerdeki keşif incelemesinde de oradaydı. Güllü'nün çocukları Tuğberk ve o gece olaya 'şahit' olan Tuğyan da keşif yerindeydiler. Onlara avukatları da eşlik ediyordu.

Güllü (Takvim arşiv)Güllü (Takvim arşiv)

ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR YAPILDI

Hürriyet'in haberine göre hem evin odasında hem de Güllü'nün düştüğü zeminde ölçümler, hesaplamalar yapıldı. Savcı ve polisler detayları kaydederken, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de orada 'mağdur' sıfatıyla bulunan Tuğyan'a o geceye dair sorular soruyordu. Bazı soruları tekrar edip bazılarını da detaylandırıyordu. O sırada keşfi takip eden basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makineleri de her anı kaydediyordu.

Tuğyan (DHA)Tuğyan (DHA)

YÜZÜNDEKİ O İFADE SÜRECİN İŞARETİYDİ

İşte o anlardan birinde Başsavcı'nın Tuğyan'a sorular sorarken yüzünde oluşan ifade şüpheyle başlayan, delillerle desteklenen ve itirafla son aşamasında gelen sürecin de işaretiydi. Tuğyan'ın verdiği çelişkili cevaplar, dikkat çeken soğukkanlılığı sürecin yönünü değiştiren şüpheleri doğurdu. Tuğyan, fotoğraftan 61 gün sonra Başsavcı'nın karşısına bu kez 'şüpheli' olarak çıkacaktı.

Tuğyan ve Sultan (Takvim arşiv)Tuğyan ve Sultan (Takvim arşiv)

TEMEL İHTİYAÇLARINI SİPARİŞ VERİYOR

Soruşturma kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen Sultan Nur Ulu'nun (24), adli kontrol kapsamında cezasını çektiği kentteki güvenlikli site görüntülendi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği kaydedildi.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

Tuğyan ve Sultan (DHA)Tuğyan ve Sultan (DHA)

"BUNU DEMESİNİN SEBEBİ ANNESİNİ İTTİRDİĞİNİ GÖRMEMDİ"

Savcılıktaki ifadesinde şarkıcı Güllü'nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dedi. Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini de belirterek, "Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana, 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi" dediği öğrenilen Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde, kiracı olarak kaldığı evine götürüldü.

Sultan'ın evi (DHA)Sultan'ın evi (DHA)

AVUKAT EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ EDİYOR

Ulu'nun adli kontrol kapsamında 13 Aralık'tan bu yana kaldığı kentteki güvenlikli site görüntülendi. Sitenin güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmede, Sultan Nur Ulu'nun kiracısı olduğu evde yalnız kaldığı ve eve kimsenin gelip gitmediği öğrenildi. Sadece İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amaçlı siteye gelip, evi ziyaret ettiği belirtildi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği de kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN