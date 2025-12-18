Güllü'nün kızı Tuğyan'ı ele veren keşif fotoğrafı ortaya çıktı
Sanatçı Güllü’nün ölümünün ardından olay yerinde keşif yapıldı. Kızı Tuğyan, Tuğberk, avukatlar, polis ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün katıldığı incelemede, sorular ilerledikçe suratlardaki ifadeler dikkat çekti. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ev hapsinin devam ettiği ve eve temel ihtiyaçlarını internetten sipariş ettiği öğrenildi. Eve tek bir kişinin geldiği kaydedildi.
Türkiye günlerdir sanatçı Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesini konuşuyor. Güllü'nün düştüğü odada, olay sırasında yalnızca öz kızı Tuğyan ile "manevi kızım" dediği Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Güllü'nün düşmesinin ardından panik içinde odadan çıkan iki isim, ilk ifadelerinde olayın bir kaza olduğunu söyledi. Bu nedenle soruşturmanın ilk aşamasında değerlendirmeler de bu ihtimal üzerinde yoğunlaştı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Bir annenin, öz kızı tarafından hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali kamuoyunda kolay kabul edilmedi. Ancak hukuk açısından, ölümün nedeni kesin olarak ortaya konulmadıkça her vaka "şüpheli ölüm" kapsamında ele alındı ve soruşturma bu çerçevede başlatıldı.
MESELE MEDYATİK HALE GELDİ
Güllü'nün kamuoyuna mal olmuş sanatçı kimliği ve ölümünün dramatik boyutu olaya ilgiyi artıyordu. Kısa bir süre sonra Güllü'nün yakın çevresinden sosyal medyaya yansıyanlar meseleyi daha da 'medyatik' hale getirdi. Bu süreçte soruşturma da kendi seyrinde devam ediyordu. Olay her ne kadar kaza gibi görünse de ortadaki şüphelerin giderilmesi için somut delil ve tespitler gerekiyordu.
GÜLLÜ'NÜN KEŞİF İNCELEMESİNDE DE ORADAYDI
Soruşturma için iki savcı görevlendirildi. Bu savcılara da Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaret ediyordu. Öksüz ifadelerin alınmasına bizatihi katıldığı gibi olaydan 12 gün sonra Güllü'nün düştüğü yerdeki keşif incelemesinde de oradaydı. Güllü'nün çocukları Tuğberk ve o gece olaya 'şahit' olan Tuğyan da keşif yerindeydiler. Onlara avukatları da eşlik ediyordu.