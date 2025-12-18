PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerine katılanlar kariyerlerinde hızla yükseldi

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında tanık ifadesi ortalığı karıştırdı. Gece kulüpleri, ev partileri, “kokain içtim” sözleri ve ekran yüzleriyle ilgili çarpıcı iddialar dosyaya girdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren kadın itirafçı, Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ yönetimindeki Habertürk'te yaşanan skandalları anlattı.

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı!


Tanık ifadesinde, Ersoy ve Ahmet Göçmez'le Cihangir'deki bir mekânda tanıştığını, 9 Eylül 2023'te Mehmet Akif, Ahmet ve Show TV spikeri Meltem A.'nın da olduğu grupla Arnavutköy'deki gece kulübüne gittiğini aktardı.

Ersoy'un Etiler'de bulunan 'Kütüphane' isimli mekanıErsoy'un Etiler'de bulunan 'Kütüphane' isimli mekanı

"KOKAİN İÇTİM SENİ ETKİLEMEZ"

Sonrasında Göçmez'in evine geçtiklerini ve Ersoy'la Göçmez'in sürekli mutfağa gidip geldiklerini belirten tanık, "Ahmet, mutfaktan çıkarken işaret parmağı ile dişini temizleme hareketi yaptı. Gelip dudağımdan öpünce acı bir tat geldi. Bu ne diye sorunca 'Kokain içtim, seni etkilemez' dedi" diye konuştu. Başka bir gün Mustafa Manaz ve Ersoy'un yanı sıra Göçmez'in telefonunda 'Ünlü olmaya çalışan kız' ismiyle kayıtlı bir spikerin de yer aldığı grubun yine evde toplandığını aktaran tanık, sonra Etiler'deki 'Kütüphane' isimli mekâna gittiklerini belirterek, "Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım, temizledi" dedi. Tanığın ifadesinde, Ersoy'a Habertürk'te çalışmak için ulaşan bir spikerin telefon numarasının arkadaşı Göçmez'in telefonunda "ünlü olmaya çalışan kız" olarak kaydedildiğini söylemesi dikkat çekti.

Sunucu Meltem A.Sunucu Meltem A.

'AKİF'E GÜVENME' DİYE UYARDI

Tanık, Ahmet Göçmez'in kendisine yaşanan ilişkilerden dolayı pişman olduğunu ve Akif'e güvenmemesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Akif bana arada yazıyordu. 2024 mart, nisan aylarında buluşup arkadaşlarının evine gittik. Orada Ufuk Tetik de vardı" dedi. Yapılan incelemede, Show TV'de spikerlik yapan Meltem A.'nın ise Mehmet Akif Ersoy ile buluşmasından 9 gün sonra, Show TV'nin yanı sıra Habertürk TV'de de program yapmaya başladığı ortaya çıktı. Bu durum uyuşturucu partisinde katılan kadınlara sektörde yükselmeleri için imtiyaz sağlandığı şeklinde değerlendirildi.

Sunucu Ela Rümeysa Cebeci (AA)Sunucu Ela Rümeysa Cebeci (AA)


SUNUCU CEBECİ TUTUKLANDI

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada sular durulmuyor. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Cebeci çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı altıya yükseldi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıUyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Nur Köşkerden Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoyun kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyorduNur Köşkerden Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoyun kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştuMehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu

