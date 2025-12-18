Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerine katılanlar kariyerlerinde hızla yükseldi

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren kadın itirafçı, Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ yönetimindeki Habertürk'te yaşanan skandalları anlattı. Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı!

Tanık ifadesinde, Ersoy ve Ahmet Göçmez'le Cihangir'deki bir mekânda tanıştığını, 9 Eylül 2023'te Mehmet Akif, Ahmet ve Show TV spikeri Meltem A.'nın da olduğu grupla Arnavutköy'deki gece kulübüne gittiğini aktardı.

Ersoy'un Etiler'de bulunan 'Kütüphane' isimli mekanı "KOKAİN İÇTİM SENİ ETKİLEMEZ" Sonrasında Göçmez'in evine geçtiklerini ve Ersoy'la Göçmez'in sürekli mutfağa gidip geldiklerini belirten tanık, "Ahmet, mutfaktan çıkarken işaret parmağı ile dişini temizleme hareketi yaptı. Gelip dudağımdan öpünce acı bir tat geldi. Bu ne diye sorunca 'Kokain içtim, seni etkilemez' dedi" diye konuştu. Başka bir gün Mustafa Manaz ve Ersoy'un yanı sıra Göçmez'in telefonunda 'Ünlü olmaya çalışan kız' ismiyle kayıtlı bir spikerin de yer aldığı grubun yine evde toplandığını aktaran tanık, sonra Etiler'deki 'Kütüphane' isimli mekâna gittiklerini belirterek, "Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım, temizledi" dedi. Tanığın ifadesinde, Ersoy'a Habertürk'te çalışmak için ulaşan bir spikerin telefon numarasının arkadaşı Göçmez'in telefonunda "ünlü olmaya çalışan kız" olarak kaydedildiğini söylemesi dikkat çekti.