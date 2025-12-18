PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki lider diplomasisi, 10 yıldır çözülemeyen CAATSA ve F-35 krizinde yeni bir kapı araladı. ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın işaret ettiği 4-6 aylık sürede yaptırımlar kalkacak ve Türkiye’ye ait 6 F-35 2026 yılında teslim edilmesi öngörülüyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki "lider diplomasisi" birçok kritik konuda çözüme ulaşılmasını sağlıyor. Türkiye'nin ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamından çıkarılması yönünde modeller üzerinde çalışılıyor.

CAATSA, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu sorunun çözümü için ilk kez "4-6 ay" gibi bir süreden bahsederek 2026'nın ilk yarısını işaret etti. CAATSA yaptırımları ile F-16 ve F-35 alımları meselesinin 10 yıldır devam ettiğini belirten Barrack, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları "anlamsız" bulduğunu söyledi.

1.4 MİLYAR DOLAR ÖDENMİŞTİ

Takvim'den Betül Usta'nın haberine göre, Ankara- Washington hattında problemin çözümüne yönelik formüller üzerinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Ankara, müttefiklerinden temin edemediği S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan satın aldığı için üretim ortağı olduğu F-35'leri temin edemedi. 1.4 milyar dolarlık ödeme yapıldığı halde Türkiye için üretilen F-35 uçakları Türkiye'ye CAATSA sebebiyle gelmedi. 6 Türk F-35'i, 7 yıldır bakımları yapılarak ABD'de depoda tutuluyor.

Başkan Erdoğan ile Trump'ın eylül ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bu sorunun çözülmesi yönünde müzakereler başladı. Bu müzakereler halihazırda Türkiye'ye ait olan 6 adet F-35 uçağının teslim edilmesi üzerinde yoğunlaştı. ABD, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'de bulunmasının çözüm önündeki en büyük engel olduğu tezini savunurken Ankara yapıcı bir yaklaşım iradesi sergiliyor.

ÜLKEMİZİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda, "F-16 Blok 70 uçaklarının tedarikine ilişkin süreç ABD'li muhataplarımızla koordineli biçimde devam etmektedir. F-35 dâhil ülkemizin çıkarları ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda ilgili süreç yeniden değerlendiriliyor" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde özel bir medya kurumuna verdiği röportajda, Trump'ın ikinci döneminde F-35 sorununu çözeceğinden ve CAATSA yaptırımlarını kaldıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.

