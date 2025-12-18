Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor

F-35 (AA)

CAATSA, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu sorunun çözümü için ilk kez "4-6 ay" gibi bir süreden bahsederek 2026'nın ilk yarısını işaret etti. CAATSA yaptırımları ile F-16 ve F-35 alımları meselesinin 10 yıldır devam ettiğini belirten Barrack, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları "anlamsız" bulduğunu söyledi.