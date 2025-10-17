PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda attığı adımlarla yeni bir döneme girerken, terör örgütü PKK kanadından süreci sabote etmeye yönelik çıkışlar geliyor...
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun çalışmaları sürerken, örgütün Kandil'deki büyükbaşları ve Suriye uzantıları zaman zaman provokatif açıklamalarla gündeme geldi.
BU KEZ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'DAN "UMUT HAKKI" ÇIKIŞI
Son olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla "umut hakkı" çıkışı yapıldı.
Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamada, Öcalan'ın umut ilkesinin devletin atması gereken adımlar arasında olduğunu vurguladığı, bunun binlerce insanı etkileyen bir mesele olduğunu ve hukuki açıdan çözülmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.
Büro tarafından Öcalan'ın ağzından yapılan açıklamada, "Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; 'Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.' diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır." denildi.
Yine metinde Öcalan'ın, "Hukuk dışı bırakılma ile fiziki ve zihni tutsaklıkları açımlarken 'Yaşam özgür yaşanacaksa anlamlıdır. Ben daha önce de ifade etmiştim. 'Ey hayat! Ya seni özgür yaşayacağım ya da hiç yaşanmamış sayacağım.' İşte benim yaşam mottom, sloganım budur' vurgusunda bulunmuştur." dediği öne sürüldü.
ELEBAŞI KAFA KARIŞTIRDI... DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TALEP GELMEMİŞTİ
Öcalan'ın daha önce böyle bir talebi olmadığı ve "pazarlıksız" örgütü fesih yoluna gittiği biliniyor.