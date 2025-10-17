PODCAST CANLI YAYIN

PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kritik çalışmaları sürerken PKK elebaşı Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla "umut hakkı" çıkışı yaptı. Öcalan'ın, "Devletin bu bagajı kaldırması lazım" ifadelerini kullandığı iddia edilirken, bu sözler kafa karıştırdı. Daha önce İmralı'dan böyle bir talep gelmedi fakat Kandil'deki terör baronlarının sık sık Öcalan üzerinden "özgürlük" bahanesiyle sabotaj denemeleri yaptığı biliniyor. Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli "Terörsüz Türkiye" konusunda net: Taviz yok.

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda attığı adımlarla yeni bir döneme girerken, terör örgütü PKK kanadından süreci sabote etmeye yönelik çıkışlar geliyor...

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun çalışmaları sürerken, örgütün Kandil'deki büyükbaşları ve Suriye uzantıları zaman zaman provokatif açıklamalarla gündeme geldi.

BU KEZ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'DAN "UMUT HAKKI" ÇIKIŞI
Son olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla "umut hakkı" çıkışı yapıldı.

Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamada, Öcalan'ın umut ilkesinin devletin atması gereken adımlar arasında olduğunu vurguladığı, bunun binlerce insanı etkileyen bir mesele olduğunu ve hukuki açıdan çözülmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Büro tarafından Öcalan'ın ağzından yapılan açıklamada, "Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; 'Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.' diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır." denildi.

Yine metinde Öcalan'ın, "Hukuk dışı bırakılma ile fiziki ve zihni tutsaklıkları açımlarken 'Yaşam özgür yaşanacaksa anlamlıdır. Ben daha önce de ifade etmiştim. 'Ey hayat! Ya seni özgür yaşayacağım ya da hiç yaşanmamış sayacağım.' İşte benim yaşam mottom, sloganım budur' vurgusunda bulunmuştur." dediği öne sürüldü.

ELEBAŞI KAFA KARIŞTIRDI... DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TALEP GELMEMİŞTİ
Öcalan'ın daha önce böyle bir talebi olmadığı ve "pazarlıksız" örgütü fesih yoluna gittiği biliniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 15 Ekim'de Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında yaptığı açıklamada bunu belirtti.

Zengin, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi. Bu kamuoyuyla da paylaşıldı zaten. Biz ziyarete gelen DEM heyeti ki en üst düzey organlarıdır, hiçbir şekilde bir talep, dışarı çıkmak da dahil olmak üzere bir talepleri olmadıklarını ifade ettiler."

KANDİL'İN SABOTAJLARI
Öte yandan Asrın Hukuk Bürosu üzerinden yapılan bu çıkış kafaları karıştırdı Öcalan'ın daha önce örgüte koşulsuz çağrı yaptığı biliniyor...

Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Helin Ümit gibi örgütün elebaşları, Öcalan'ın "muhatap alınması gerektiğini" öne sürerek her fırsatta sürecin ilerlemesi için "özgürlük" çıkışlarıyla süreci sabote ediyor.

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu 30 Eylül'de "Önder Apo'nun muhatap alınması gerekiyor. Önder Apo'nun konumu herhangi bir konum değildir. Önder Apo'ya doğru yaklaşılmazsa, Önder Apo'nun mevcut konumu değişmezse bu süreci nasıl geliştireceğiz, nasıl yürüteceğiz. Bu açıdan ölçüdür" diyerek pazarlığa girişmişti.

Son olarak ise 15 Ekim'de Duran Kalkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın Suriye kolu SDG'ye yönelik silah bırakma çağrısını küçümseyerek, örgütün tasfiye sürecini Öcalan üzerinden yeniden tartışmaya açmıştı.

Benzer şekilde PKK elebaşlarından Helin Ümit de Öcalan'a "özgürlük" diyerek zaman zaman sabotaj girişimlerinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ NET: TAVİZ YOK
Bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadele ve terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir dönemde olduğunu bir kez daha ortaya koyarken sürecin hiçbir noktasında "tavizin" olmadığı biliniyor.

Başkan Erdoğan 7 Ağustos'ta şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektup göndererek bu gerçeğe dikkat çekti. Erdoğan, "Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli 7 Ekim'de yaptığı "Öcalan SDG'ye çağrıs yapsın" çıkışında bu noktaya değindi. Bahçeli, "Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını kesinlikle öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zayıflatacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız, alamayız, almayacağız." ifadelerini kullandı.

