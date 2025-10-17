PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım

PKK elebaşı Abdullah Öcalan

Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamada, Öcalan'ın umut ilkesinin devletin atması gereken adımlar arasında olduğunu vurguladığı, bunun binlerce insanı etkileyen bir mesele olduğunu ve hukuki açıdan çözülmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Büro tarafından Öcalan'ın ağzından yapılan açıklamada, "Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; 'Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.' diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır." denildi.