Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, sezonu evinde açıyor. Sarı kırmızılılar evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro merak edilirken deneyimli çalıştırıcı kararını netleştirdi. İşte detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek. Cimbom, kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak amacında.
MELER YÖNETECEK
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılılar için kupadaki yolculuğun önemli duraklarından biri olacak.
A GRUBU'NDA MÜCADELE VERİYOR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor'un yer aldığı A Grubu'nda bulunuyor. Format gereği gruptaki takımlardan 4'üyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçının ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
SON MAÇI KAZANDI
İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Galatasaray kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.
EKSİKLER VAR!
Sarı-kırmızılı ekipte Başakşehir maçı öncesi çok sayıda eksik bulunuyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın forma giymesi beklenmiyor.
Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak.
Ayrıca Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için bu karşılaşmada görev yapamayacak.
SON ŞAMPİYON ASLAN
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmış ve organizasyondaki 5 yıllık hasretine son vermişti. Türkiye Kupası'nı 19 kez kazanan Galatasaray, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
LEROY SANE FORMDA
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla öne çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, oynadığı son 4 maçta 3 gol kaydederken, Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yendiği maçın ardından çıktığı 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol yemekten kurtulamadı. Bu süreçte Galatasaray, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Selke, Harit.