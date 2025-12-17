Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin

SON MAÇI KAZANDI İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Galatasaray kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

EKSİKLER VAR! Sarı-kırmızılı ekipte Başakşehir maçı öncesi çok sayıda eksik bulunuyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak. Ayrıca Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için bu karşılaşmada görev yapamayacak.

SON ŞAMPİYON ASLAN Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmış ve organizasyondaki 5 yıllık hasretine son vermişti. Türkiye Kupası'nı 19 kez kazanan Galatasaray, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

LEROY SANE FORMDA Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla öne çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, oynadığı son 4 maçta 3 gol kaydederken, Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.