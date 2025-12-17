Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Rüşvet ve şantaj çarkının aktörleri Rezan Epözdemir ve eski savcı Cengiz Çallı’nın kirli pazarlıkları gün yüzüne çıktı. WhatsApp kayıtlarındaki "Dolar ve Euro" trafiğiyle işleyen "dosya kapatma" borsası, tanık ifadeleriyle tescillendi. Soruşturmada tutuklu yargılanan Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı için hesap günü geldi. Epözdemir'in tutukluluk haline devam kararı verilirken Cengiz Çallı da aynı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Kirli pazarlıklar" bir bir gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir ve eski savcı Cengiz Çallı'nın kurduğu organize şantaj ve rüşvet düzeni, tanık ifadeleri ve WhatsApp mesajlarıyla deşifre edildi.
Mafya üyelerinden dosya kapatma karşılığında alınan "Euro ve Dolarlar" kirli ittifakı ele verdi.
WHATSAPP'TAKİ KİRLİ PAZARLIK: "75 HAZIR, REZAN'A HABER VER"
Soruşturma dosyasına giren kanıtlar, adaletin nasıl ticarete döküldüğünü gözler önüne serdi. Suçüstü yakalanan Atalay Demirbaş ile savcı Cengiz Çallı arasındaki yazışmalar, rüşvet trafiğinin merkezinde Rezan Epözdemir'in olduğunu kanıtladı.
Demirbaş'ın "Abi emanetin bende. 75 şu an hazır. Yarın da 25'i vereyim" mesajına, savcı Çallı'nın "Haber vereyim mi Rezan'a?" şeklinde verdiği yanıt, şantaj çarkının nasıl işlediğini açıkça ortaya koydu.
TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
HESAP GÜNÜ GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada hesap vakti geldi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hesap vakti geldi. "Rüşvete aracılık" suçundan hakim karşısına çıkan Rezan Epözdemir'in tüm savunmaları boşa çıktı; mahkeme tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına hükmetti.
ESKİ SAVCI TUTUKLANDI
Öte yandan, sanıklar arasında eski savcı Cengiz Çallı'nın da bulunduğu davada Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca yapılan suç duyurusunu da dikkate alarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle eski Savcı Çallı'nın tutuklanmasına karar verdi.
Davanın sanıkları arasında ayrıca, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.