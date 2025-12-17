Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir , "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

HESAP GÜNÜ GELDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada hesap vakti geldi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hesap vakti geldi. "Rüşvete aracılık" suçundan hakim karşısına çıkan Rezan Epözdemir'in tüm savunmaları boşa çıktı; mahkeme tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına hükmetti.

ESKİ SAVCI TUTUKLANDI

Öte yandan, sanıklar arasında eski savcı Cengiz Çallı'nın da bulunduğu davada Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca yapılan suç duyurusunu da dikkate alarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle eski Savcı Çallı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Davanın sanıkları arasında ayrıca, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.