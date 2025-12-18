Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak baskınının Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanması sonrası gelmesi "köstebek" iddialarını gündeme getirdi. Bu kapsamda aralarında Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aleyna Tilki, İrem Sak ve sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor

Şafak baskınının Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanması sonrası gelmesi "köstebek" iddialarını gündeme getirdi.

Danla Bilic



GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN LİSTESİ

Bu kapsamda aralarında Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki
İrem Sak
Danla Bilic
Mümine Senna Yıldız
Melisa Döngel
Cihan Şensözlü
Yusuf Güney
Şevval Şahin
Mert Vidinli
Şeyma Subaşı

İrem Sak

4 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Sercan Yaşar, Danla Bilic ve Şevval Şahin ile bir arada

HANGİ SUÇLARDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.

Melisa Döngel

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Yusuf Güney

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şeyma Subaşı

YURT DIŞINDA OLAN İSİMLER

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şevval Şahin, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı haklarında yakalama kararı verildi.

Sercan Yaşar

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İSİM YENİDEN İFADE VERDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturmanın seyrini değiştirdiği iddia edilen Sercan Yaşar'ın telefonundan Mehmet Akif Ersoy ve diğer isimlerin çıktığı iddia ediliyordu.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler


UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNLÜLER

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yapılan operasyonda aralarında Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve Kubilay Aka'nın da bulunduğu birçok ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı analiz raporuna göre yapılan testlerde Birce Akalay, Kubilay Aka, Dilan Polat ve Berrak Tüzünataç dahil 8 ismin vücudunda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmıştı.

Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...

