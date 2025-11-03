CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu (Takvim.com.tr)







20 ADET LÜKS İPHONE NEREDE?



Öte yandan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, MBB Başkanı Besim Dutlulu'nun Manisa Enerji üzerinden 20 adet iPhone 17 fatura ettiğini iddia etti.



Bahse konu telefonların belediye envanterine dahil edilmediğini belirten Erdoğan, "Bu 20 adet telefonu kimlere dağıttınız? Dağıtırken mazallah içine soğuk cüzdan falan yüklemişlerdir, aman dikkat edin" ifadelerini kullandı.



Manisa Enerji'ye fatura edilen 20 iPhone 17'nin nereye gittiği merak konusu oldu (Takvim.com.tr)



Bilindiği üzere iPhone 17'lerin ortalam piyasa değeri 78 bin TL. Ortaya atılan iddialara göre 1 milyon 560 bin TL'lik bir kayıp söz konusu