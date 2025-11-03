CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, yolsuzluk, rüşvet ve adrese teslim ihale vurgunlarıyla gündemden düşmüyor.
Soruşturmaların devam ettiği, iddianamelerin hazırlandığı bir süreçte CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği astronomik bir ihale tüm dikkatleri üzerine topladı.
150 GÜNLÜK İHALEYE 30 MİLYON VERDİLER
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 25 Haziran 2025'te kültür ve sanat etkinlikleri, tören ve organizasyon işleri kapsamında hizmet alımı için ihaleye çıktı.
Süresi 150 gün olarak belirtilen iş İzmir Konak merkezli, Startan Organizasyon, Ajans, Reklamcılık Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne verildi.
MANİSALILARIN CEBİNDEN GÜNLÜK 200 BİN TL ÇIKIYOR
30 milyon 107 bin 600 liralık bedelle, 150 günlük olarak yapılan LED ekran ve ses sistemi kiralama işinde; ekranlar kurulsa da kurulmasa da Manisalıların cebinden günlük 200 bin TL para çıkıyor.
PARALAR NEREYE GİTTİ?
Belediyenin kendi ses teknisyenleri bulunurken; adrese teslim verilen astronomik ihale "Manisalıların cebinden kimler zengin ediliyor?" sorusunu sordurdu.