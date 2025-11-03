CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi adrese teslim astronomik bir ihale ile gündemde. 150 günlük "kültür sanat" ve led ekran kiralama işi için 30 milyon 107 bin 600 lira ödeme yapıldığı belirlendi. Bu da Manisalıların cebinden günlük 200 bin TL'nin çıktığını gösteriyor. Öte yandan MBB Başkanı Besim Dutlulu'nun Manisa Enerji üzerinden 20 adet iPhone 17 fatura ettiğini iddia edildi. Belediye envanterine dahil edilmediği söylenen ve piyasa değeri ortalama 78 bin TL olan lüks telefonların nereye gittiği, kimlere verildiği merak konusu.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, yolsuzluk, rüşvet ve adrese teslim ihale vurgunlarıyla gündemden düşmüyor.

Soruşturmaların devam ettiği, iddianamelerin hazırlandığı bir süreçte CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği astronomik bir ihale tüm dikkatleri üzerine topladı.




150 GÜNLÜK İHALEYE 30 MİLYON VERDİLER

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 25 Haziran 2025'te kültür ve sanat etkinlikleri, tören ve organizasyon işleri kapsamında hizmet alımı için ihaleye çıktı.

Süresi 150 gün olarak belirtilen iş İzmir Konak merkezli, Startan Organizasyon, Ajans, Reklamcılık Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne verildi.



MANİSALILARIN CEBİNDEN GÜNLÜK 200 BİN TL ÇIKIYOR

30 milyon 107 bin 600 liralık bedelle, 150 günlük olarak yapılan LED ekran ve ses sistemi kiralama işinde; ekranlar kurulsa da kurulmasa da Manisalıların cebinden günlük 200 bin TL para çıkıyor.

PARALAR NEREYE GİTTİ?

Belediyenin kendi ses teknisyenleri bulunurken; adrese teslim verilen astronomik ihale "Manisalıların cebinden kimler zengin ediliyor?" sorusunu sordurdu.

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu (Takvim.com.tr)CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu (Takvim.com.tr)



20 ADET LÜKS İPHONE NEREDE?

Öte yandan eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, MBB Başkanı Besim Dutlulu'nun Manisa Enerji üzerinden 20 adet iPhone 17 fatura ettiğini iddia etti.

Bahse konu telefonların belediye envanterine dahil edilmediğini belirten Erdoğan, "Bu 20 adet telefonu kimlere dağıttınız? Dağıtırken mazallah içine soğuk cüzdan falan yüklemişlerdir, aman dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Manisa Enerji'ye fatura edilen 20 iPhone 17'nin nereye gittiği merak konusu oldu (Takvim.com.tr)Manisa Enerji'ye fatura edilen 20 iPhone 17'nin nereye gittiği merak konusu oldu (Takvim.com.tr)

Bilindiği üzere iPhone 17'lerin ortalam piyasa değeri 78 bin TL. Ortaya atılan iddialara göre 1 milyon 560 bin TL'lik bir kayıp söz konusu

