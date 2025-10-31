Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni "Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak yeniden düzenledi.Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor
Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.
Millet bahçesinin açılışını yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.
1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN
Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor.