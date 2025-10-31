PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılış sonrası 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni "Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak yeniden düzenledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor


Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)


Millet bahçesinin açılışını yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)

1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor. Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)


23 SPOR SAHASI

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE'NİN NEFESİ MİLLET BAHÇELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı. 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor. Sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımı ise devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
TRT World Forum 2025 Başlıyor
12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?
D&R
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
İdefix
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
Putin-Trump zirvesi resmen iptal! Diplomatlar gerildi ABD duyurdu
Kasım’da yaz geri döndü! Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM’den il il hava durumu tahminleri…
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Milyoner'de 1 milyonluk soru açıldı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?"
Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?