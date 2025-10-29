CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı

Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



"CHP ekonomi programını ve vaatlerini şimdiden topluma işlemeye başlamalı" direktifinin yer aldığı notta şu ifadeleri yer alıyor:

"Yalın dille ekonominin böyle kötü olması otoriter rejimin mevcudiyeti ile bağ kurulması lazım yani demokrasi deyip geçmemek lazım çünkü arada direkt bağ var. CHP ekonominin kötü olması ile demokrasinin yok olması arasında toplumun anlayacağı dilde anlatması şart. Gölge kabine kurulması şart, ben hükümete adayım, ciddiyim ve hazırım havası elzem. Genel bşk. yrd. klasik anlamda olacak bir şey değil"