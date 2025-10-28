Bolu’daki Grand Kartal Oteli yangını davasında 32 kişi için toplam 1998’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Tarihler 21 Ocak 2025'i gösterdiğinde Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. 78 tatilcinin göz göre göre yanarak ölümü tüm Türkiye'yi ağlattı. İşte o faciada sorumluluğu bulunanlar için yargı süreci başladı.

Grand faciada yeni detay şok etti!

13 kişiye bin 998'er, 19 şüpheli hakkında da 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar arasında otel sahibi Halit Ergül, eşi, kızları ve damadı da vardı.