Bolu’daki Grand Kartal Oteli yangını davasında 32 kişi için toplam 1998’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Tarihler 21 Ocak 2025'i gösterdiğinde Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. 78 tatilcinin göz göre göre yanarak ölümü tüm Türkiye'yi ağlattı. İşte o faciada sorumluluğu bulunanlar için yargı süreci başladı.
13 kişiye bin 998'er, 19 şüpheli hakkında da 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar arasında otel sahibi Halit Ergül, eşi, kızları ve damadı da vardı.
Dün de davanın 3. duruşması görüldü. Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay söz aldı. Toplum vicdanında karşılığını bulacak adil bir karar çıkacağını umduklarını dile getirdi. "Sanık Emine Ergül diğer otele gidip muz yiyip istirahat ederken oğlum arkadaşı Alp ile tekrar otelin içine girip ateş ve zehirli gazların altında mahsur kalanlara yardım etmişler" dedi. Anne Serpil Gençbay'ın ifadeleri de yürekleri yaktı.
Bu dosyanın ağırlaştırılması gerektiğini ifade eden anne Gençbay, "Otelin sahibi Emine Ergül olay günü başka bir otele geçiyor. Torunu için 'Tableti ve giysileri yanmış çok üzülüyor' dediğini duyduk. Bunu söyleyenin cezası düşürülemez. Masum değiller" dedi.
HER BİRİNE 1998 YIL HAPİS
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 98 sayfalık iddianame hazırlandı. Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, kızı Elif Aras, damadı Emir Aras, otel yöneticileri Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.