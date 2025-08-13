Son Dakika
Balıkesir depremle sarsıldı! AFAD'tan çalışmalara ilişkin açıklama geldi Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani bugün Türkiye'ye geliyor! Masada YPG'ye müdahale mi var? 16 ildeki "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı
Grand Kartal Otel faciasında itfaiye raporu detayı! GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olay ile ilgili yeni detay ihmal zincirini bir kez daha gözler önüne serdi. Otelin itfaiye raporunu düzenleyen İrfan Acar'ın ifadesindeki çelişki nedeniyle Bolu Belediyesi'ne ait GPS kayıtları incelendi. Acar'ın iddia ettiği tarihte otele gitmediği ortaya çıktı. Gelişme sonrası İtfaiye raporunun da otele gidilmeden yazıldığı şüphesi güçlendi.

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
