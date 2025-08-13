Grand Kartal Otel faciasında itfaiye raporu detayı! GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olay ile ilgili yeni detay ihmal zincirini bir kez daha gözler önüne serdi. Otelin itfaiye raporunu düzenleyen İrfan Acar'ın ifadesindeki çelişki nedeniyle Bolu Belediyesi'ne ait GPS kayıtları incelendi. Acar'ın iddia ettiği tarihte otele gitmediği ortaya çıktı. Gelişme sonrası İtfaiye raporunun da otele gidilmeden yazıldığı şüphesi güçlendi.