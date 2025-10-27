PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de iç savaş büyüyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!

CHP’de sular durulmuyor. Eski milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı açıklamalarda hem CHP yönetimini hem de casusluk ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle hedef aldı. “CHP’de resmen zenciyim” diyen Tekin, partide gruplaşma, yozlaşma ve çıkar ilişkilerinin derinleştiğini savundu. “Beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur” çıkışıyla dikkat çeken Tekin, “40 gün sonra herkes gerçeği görecek” ifadeleriyle CHP içinde yeni bir fırtınanın kopacağı sinyalini verdi.

CHP'de iç hesaplaşma derinleşiyor. Partinin eski milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı açıklamalarda hem CHP yönetimini hem de yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Tekin'in ifadeleri, partideki hizip çatışmalarını yeniden alevlendirdi.

"CHP'DE RESMEN ZENCİYİM"

CHP'de 42 yılını geride bıraktığını belirten Gürsel Tekin, parti içinde dışlandığını savunarak dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu'dur. Ben CHP'de resmen zenciyim. 42 yılımı bu partiye verdim. Çünkü hiçbir gruba, hiçbir ekibe dahil değilim. Herkesi üzecek tek CHP'li benim ama hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım."

DAYAĞI YİYEN BEN OLDUM

Tekin, 22 gün boyunca sosyal medyada gündem olduğunu hatırlatarak, "Türkiye tarihinde bir siyasetçinin 22 gün TT olduğunu görmedim. Rusya-Ukrayna savaşı var, Kraliçe ölmüş ama biz gündemdeyiz. Parti yöneticilerinin tamamı beni eleştirdi. Dayağı yiyen ben oldum." dedi.

"CHP'DE KİRLİLİK VAR, MERKEZİNDE İMAMOĞLU"

Parti içinde derin bir sorun olduğunu belirten Tekin, isim vermeden bazı yöneticileri hedef aldı:

"CHP'de çok ciddi sorun var. Neden Aziz İhsan'dan bahsediyorum sürekli? Çünkü bütün bu kirliliğin içinde o var da ondan. Bana her şeyi söyletmeyin lütfen."

Tekin, partideki yozlaşma ve çıkar ilişkilerini ima ederek, "Bu partiyi bu hale getiren mekanizma, CHP'nin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

"KAYYUMDAN NE FARKINIZ VAR?"

Yargı kararıyla oluşturulan geçici kurul sürecine de değinen Tekin, CHP yönetimini "kayyum gibi davranmakla" suçladı:

"Kayyum başka bir şey. Biz kayyum olsak kongre yapamazlardı. Kayyum demek 39 ilçeyi alacaksın ve dizayn edeceksin demek. Bu duruma getiren kim? Bu sorunu çözmesi gereken mekanizma CHP'nin kendisidir."

"AİLEME VE ÇOCUĞUMA HAKARET ETTİLER"

Tekin, "fondaş medya" tarafından hedef alındığını da belirterek, bazı televizyon kanallarını açıkça eleştirdi. Kendisinin ve ailesinin sistematik biçimde itibarsızlaştırıldığını savunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar konuşmamamın tek nedeni, yani televizyonlara çıkmamamın sebebi, bu üç televizyondan beklediğim şeydi. Her üç televizyonda da bu demokratik hakkımı, hukuksal hakkımı önümüzdeki günlerde mutlaka kullanacağım. NOV TV, Sözcü TV, Halk TV… Onlar hakaret ettiler her gün, yalan söylediler. Aziz İhsan'ı, ortaklarını çıkardılar, bize saldırttılar. Bir sürü ailemize, çocuğumuza laf söylediler. Benim çocuğuma, eşime, aileme kim hakaret edebilir? Bunu kabul etmek mümkün olur mu? Bu televizyonlarda yapıldı işte."

Söz konusu kanalların tek taraflı yayın yaptığını savunan Tekin, hakkındaki iddialara cevap verme fırsatı verilmediğini belirterek tepki gösterdi:

"Evet, cevap vereceğim. Diyorum ki çağırın yayınıza. Nasıl ki Aziz İhsan'ın iş ortaklarını çağırdınız, bize bir sürü ağır laflar söyledilerse biz de söz hakkımızı kullanalım."

CHP'de yaşanan iç kriz derinleşirken, partinin eski milletvekili Gürsel Tekin, yargı kararıyla oluşturulan geçici kurul süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, partideki sorunların artık yargı eliyle çözülecek bir noktaya geldiğini belirterek, CHP'nin iç yapısındaki dağınıklığı gözler önüne serdi.

"BİZ GEÇİCİ KURULUZ"

Tekin, partisinin uzun süredir devam eden iç çekişmelerine değinerek, yargı süreci sonunda oluşturulan geçici kurula ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi işte barış süreci. Cumhuriyet Halk Partisi'nin beni eleştiren arkadaşlarımız şu anda komisyonda bu süreçle meşgul oldu. Şimdi gelelim bizim meselemize. Biz kimiz? Evet biz geçici kuruluz. Günün sonunda yargı bir karar almak zorunda kaldı, 15 ay sonra. Taraflar kim? Tarafların bir tarafı Cumhuriyet Halk Partisi, davayı açanlar; davalı olanlar da Cumhuriyet Halk Partili. Ve doğal olarak karar veren, bu davayı açanlara diyor ki: 'Bize tarafsız, sorunu çözebilecek, sorun yaratmayacak bir liste getirin.'"

"PARTİNİN CİDDİ BİR SORUNU VAR"

CHP'deki mevcut durumun sürdürülemez hale geldiğini belirten Tekin, partideki yönetim krizine dikkat çekti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne 42 yılımızı verdik. Bugüne kadar benim de müteahhit arkadaşlarım olurdu, benim de Aziz İhsan gibi arkadaşlarım olurdu. Ama hayır kardeşim, hayatımı bu partiye adadım. Eğer bugün partinin başında bir sorun varsa ki çok ciddi bir sorun var bunu reddedemezdik. Bu sorunu çözmek zorundaydık."

"GENEL MERKEZLE TEMASTAYIZ"

Tekin, geçici kurulda yaşanan istifalar ve baskılara rağmen çalışmaların sürdüğünü söyledi:

"Biz bu görevi kabul ettik. 5 arkadaşımızla başladık ama 2 arkadaşımız, üzerlerindeki psikolojik baskıdan dolayı ayrıldı. Şu anda 3 kişi kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'yle sürekli iletişim halindeyiz. Dedik ki, Genel Merkez 2 hukuk bilgisi olan arkadaşımızı tayin etsin, biz de birlikte kısa sürede bu meseleyi çözelim."

"40 GÜN SONRA HERKES GÖRECEK"

Açıklamasında "40 gün bekleyin, herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek." diyen Gürsel Tekin, parti içinde büyük bir değişimin başlayacağını ima etti.

