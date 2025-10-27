CHP’de iç savaş büyüyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!

CHP'de iç hesaplaşma derinleşiyor. Partinin eski milletvekili Gürsel Tekin , yaptığı açıklamalarda hem CHP yönetimini hem de yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu sert sözlerle hedef aldı. Tekin'in ifadeleri, partideki hizip çatışmalarını yeniden alevlendirdi.

Gürsel Tekin’den İmamoğlu ve fondaş medyaya sert tepki!, AA

"CHP'DE RESMEN ZENCİYİM"

CHP'de 42 yılını geride bıraktığını belirten Gürsel Tekin, parti içinde dışlandığını savunarak dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu'dur. Ben CHP'de resmen zenciyim. 42 yılımı bu partiye verdim. Çünkü hiçbir gruba, hiçbir ekibe dahil değilim. Herkesi üzecek tek CHP'li benim ama hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım."

Beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu'dur. Ben CHP'de resmen zenciyim. 42 yılımı bu partiye verdim. Çünkü hiçbir gruba, hiçbir ekibe dahil değilim. Herkesi üzecek tek CHP'li benim ama hayatımda pişman olacağım hiçbir şey yapmadım.

DAYAĞI YİYEN BEN OLDUM

Tekin, 22 gün boyunca sosyal medyada gündem olduğunu hatırlatarak, "Türkiye tarihinde bir siyasetçinin 22 gün TT olduğunu görmedim. Rusya-Ukrayna savaşı var, Kraliçe ölmüş ama biz gündemdeyiz. Parti yöneticilerinin tamamı beni eleştirdi. Dayağı yiyen ben oldum." dedi.

"CHP'DE KİRLİLİK VAR, MERKEZİNDE İMAMOĞLU"

Parti içinde derin bir sorun olduğunu belirten Tekin, isim vermeden bazı yöneticileri hedef aldı:

"CHP'de çok ciddi sorun var. Neden Aziz İhsan'dan bahsediyorum sürekli? Çünkü bütün bu kirliliğin içinde o var da ondan. Bana her şeyi söyletmeyin lütfen."

Tekin, partideki yozlaşma ve çıkar ilişkilerini ima ederek, "Bu partiyi bu hale getiren mekanizma, CHP'nin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.