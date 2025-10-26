PODCAST CANLI YAYIN

“Mayor İmamoğlu’ydu” İngiliz istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün her şeyi anlattı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir casusluk soruşturması başlattı. Soruşturmada, İmamoğlu’nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı gizli görüşmelere ulaşıldı. İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hüseyin Gün, ifadesinde her şeyi anlattı: “Yazışmalardaki ‘Mayor’ İmamoğluydu!”

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
“Mayor İmamoğlu’ydu” İngiliz istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün her şeyi anlattı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün savcılıktaki ifadesine SABAH ulaştı. Gün, verilerin nasıl çalındığını ve yabancı istihbarat birimleriyle yürütülen iş birliğinin tüm ayrıntılarını anlattı.

İstihbarat servisleriyle özel görüşmeler deşifre oldu, Ekran görüntüsüİstihbarat servisleriyle özel görüşmeler deşifre oldu, Ekran görüntüsü

GÜN'ÜN ÜVEY OĞLU İHBARDA BULUNDU

Casusluk soruşturmasının fitilini, Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın geçtiğimiz Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ateşledi. Ü.D.A., üvey babasının İsrail, İngiltere ve ABD lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, gizli görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden yaptığını, bazı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiğini ve Türkiye'deki seçimlerde hükümet aleyhine propaganda yapan kişileri finanse ettiğini bildirdi.

MİT, GÜN'ÜN TÜM BAĞLANTILARINI DEŞİFRE ETTİ

4 Temmuz'da tutuklanan Hüseyin Gün'ün üzerinde bulunan cep telefonu Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından incelendi. Yapılan analizlerde Gün'ün tüm bağlantıları tek tek ortaya çıkarıldı.

İstihbarat servisleriyle özel görüşmeler deşifre olduİstihbarat servisleriyle özel görüşmeler deşifre oldu

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Gün, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğimi emniyette belirtmiştim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Emniyette detaylı olarak sorulan sorulara cevap verdim. Verdiğim cevaplar doğrudur. Herhangi bir baskı ve zorlama ile vermedim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, AAEkrem İmamoğlu, AA

İMAMOĞLU BAĞLANTISINI ANLATTI

Gün, ifadesinde şu bilgileri paylaştı:
"10 Haziran 2019 tarihinde manevi annem Seher Alaçam yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. Necati Özkan Ekrem İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim Piiq isimli firmam vardı. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisinde çalışandı. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı. 'Osint (Açık Kaynak İstihbarat)' programı vardı. Bu program şemsiye bir programdır. Bu şemsiye altında dark web gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz alanlar bulunur. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan benden Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı."

"DERİNLERİNDEKİ BİLGİYE ULAŞTIK"

"Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak herhangi bir müdahale yapılmıyordu. Necati Özkan da bu Osint alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendiren Necati Özkan'dı. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'teki veriler ya hackleme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Biz sahip olduğumuz imkanla sadece yüzde onluk bir kısmı çıkarabiliyorduk. Bu paylaşım ve analizleri Necati Özkan ile paylaşıyordum."

İstihbarat servisleriyle özel görüşmeler deşifre oldu, Ekran görüntüsüİstihbarat servisleriyle özel görüşmeler deşifre oldu, Ekran görüntüsü

"AMERİKA İSTİHBARATIYLA DA GÖRÜŞTÜK"

Gün, ifadesinin devamında şunları aktardı:
"Bizim şirkette ayrıca operasyon direktörlüğünü de yapan, yazılım mühendisi bir Amerikalı vardı. Amerika istihbarat birimlerinden bağlantılı kişilerle görüşmelerimiz oluyordu. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan 'Mayor' olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. Yazışmada 'Mayor' olarak geçen bu kelime, Belediye Başkanı anlamına gelmektedir. Crisis isimli 2016 yılında beri İngiltere'de olan bir kuruluşla irtibatımız vardı. Crisis eski istihbaratçılardan oluşuyordu. Bir toplantıda 'İstanbul Senin' isimli bir projenin tanıtımı yapıldı. O toplantıda Melih Geçek'in eski sektörden IT olarak tanıttıkları kişiler de vardı. Toplantıda Melih Geçek'in bazı belediyelerde IT olarak çalışanlara ulaştığı söylendi. Toplantıya katılan kişiler arasında Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajı gündeme getiren birisi de vardı. Bu kişi Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajın yayınlanmasında 'tarif ettiği' yöntemle ilgili bilgi paylaşmıştı."

Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, AAEkrem İmamoğlu ile Necati Özkan, AA

"TÜM FAALİYETLERDEN İMAMOĞLU HABERDARDI"

Gün, "Genel olarak 2019 seçimlerinde Necati Özkan'ın başında olduğu analiz ve raporlama ekibine sistemden sağladıkları verileri verdik. Veriler destek mahiyetindeydi. Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bu bilgileri talep ediyordu. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Bazen ummadığı noktalarda serzenişleri oluyordu. Yönlendirmelerimizde büyük oranda Seher ile birlikte çalıştık. Bazen ofisinde, bazen Saraçhane'de belediye binasında görüştük. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolayısıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı." dedi.

Merdan Yanardağ, AAMerdan Yanardağ, AA

"MERDAN YANARDAĞ'A ELDEN PARA VERDİM"

Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ'la olan ilişkisini de şöyle anlattı:
"Merdan Yanardağ ile manevi annem Seher Alaçam tanıştırdı. Dönem dönem elden para verirdim. Bu parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Galatasaray - Göztepe | CANLI
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!