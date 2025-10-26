“Mayor İmamoğlu’ydu” İngiliz istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün her şeyi anlattı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün savcılıktaki ifadesine SABAH ulaştı. Gün, verilerin nasıl çalındığını ve yabancı istihbarat birimleriyle yürütülen iş birliğinin tüm ayrıntılarını anlattı.
GÜN'ÜN ÜVEY OĞLU İHBARDA BULUNDU
Casusluk soruşturmasının fitilini, Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın geçtiğimiz Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ateşledi. Ü.D.A., üvey babasının İsrail, İngiltere ve ABD lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, gizli görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden yaptığını, bazı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiğini ve Türkiye'deki seçimlerde hükümet aleyhine propaganda yapan kişileri finanse ettiğini bildirdi.
MİT, GÜN'ÜN TÜM BAĞLANTILARINI DEŞİFRE ETTİ
4 Temmuz'da tutuklanan Hüseyin Gün'ün üzerinde bulunan cep telefonu Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından incelendi. Yapılan analizlerde Gün'ün tüm bağlantıları tek tek ortaya çıkarıldı.
"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Gün, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğimi emniyette belirtmiştim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Emniyette detaylı olarak sorulan sorulara cevap verdim. Verdiğim cevaplar doğrudur. Herhangi bir baskı ve zorlama ile vermedim" dedi.