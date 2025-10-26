Bayrampaşa'da irade gasbı! CHP'li Meclis başkanvekili “İbrahim Akın” yazısını kabul etmedi AK Parti'den sert tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis başkanvekili “İbrahim Akın” yazısını kabul etmedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, durumu “irade gasbı” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Yaşanan bu gerilim sonrası akıllara CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldığı halde oy kabul edildiği geldi...
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı.
Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti'nin ʺüzerinde çizik varʺ bahanesiyle iptal edilen oyu
AK PARTİ İTİRAZDA BULUNDU
Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.
Soyadı yanlış yazılıp karalanmasına rağmen CHP adayının kabul edilen oyu
Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi
SANDIK BİR KEZ DAHA KURULDU
Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu.
Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı İbrahim Akın seçimi 19-18 önde bitirdi.
OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçiminde üyelerin oy kullanma işlemi sona erdi.
CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis başkanvekili “İbrahim Akın” yazısını kabul etmedi.
Üyelerin oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından salonda gerilim yükseldi. CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis başkanvekili "İbrahim Akın" yazısını kabul etmedi.
İptal edilen bir oyundan ardından salondaki tansiyon tavan yaptı. Tansiyonun yükseldiği anlarda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma çok sert tepki gösterdi.
Yapılan bir irade gaspı olduğunu söyleyen Özdemir şu açıklamalarda bulundu:
Böylesine irade gaspı yapan bir Başkanın yönetebileceği bir mevki değil, Burası hukuk devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasbettirmeyiz, asla! Bu şekilde irade gasbına asla müsaade edemeyiz.."