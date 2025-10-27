PODCAST CANLI YAYIN
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi. Yapılan seçim sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ek dertlerinin meclis üyelerinin iradesine ipotek koydurmamak olduğunu dile getirdi. CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

