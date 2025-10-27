PODCAST CANLI YAYIN
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonuçlandı: Yeni Başkanvekili AK Parti'den İbrahim Akın oldu!

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi boşalan başkanvekilliği için sandık başına gitti. Saat 18.00’de başlayan oturumda Cumhur İttifakı İbrahim Akın’ı, CHP ise Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Yapılan oylama sonunda İbrahim Akın 19 oy farkla Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
