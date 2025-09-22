Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

AK Parti'nin adayı İbrahim Akın (Ekran görüntüsü)

İBRAHİM AKIN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR



AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçimin ardından belediye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Adayları İbrahim Akın'a oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Özdemir, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin iradelerinin sandığa net bir şekilde yansıdığını belirtti.

AK Parti adayı İbrahim Akın'dan CHP'lilere sert tepki

Özdemir, "Bugün seçimi Bayrampaşa Meclis üyemiz İbrahim Akın kazanmıştır. Biz bu sonuçtan eminiz ve bu sonucun net bir şekilde de tecelli ettiğini ifade etmek istiyoruz. Fakat Meclis üyelerimizin oylarını maalesef gasbeden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Birinci turda üyelerin iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Özdemir, diğer turlarda ise kendilerine verilen oyların iptal edildiğini aktardı.