Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
Son dakika haberi! Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Seçimin ilk 4 turunda da sonuç alınamadı. Kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimlerde AK Parti’nin adayının oy pusulasında bir çizgi var diye oy reddedildi. CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldığı halde oy kabul edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçimde yapılan usulsüzlük ve irade gaspına ilişkin hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.
Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.
İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.
Geçerli sayılan oy
BİR OY GEÇERSİZ SAYILDI
İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18'er oy aldı.
Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.
Geçersiz sayılan oy
KISA ÇİZGİ GEÇERSİZ KARALAMA GEÇERLİ
Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmedi. Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi.
KURADA KENDİ İSMİ ÇIKTI
Daha sonra AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı.
Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP'li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı.
Kura sonrası CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
AK Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçimde yapılan usulsüzlük ve irade gaspına ilişkin hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir.
Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı.
İkinci turda CHP'li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda "yanlış yere mühür basıldı" gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın'ın bir oyu geçersiz sayıldı.
Üçüncü turda, "İbrahim Akın" yazısında "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı.
Son turda İbrahim Akın'a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi.
Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman'ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce 'Akın' olarak yazılan yazının karalanarak 'Kahraman'a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi.
İptal edilen ve geçerli sayılan oylar (Sosyal medya)
Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı "kazandı" ilan edildi.
Cumhur İttifakı olarak itirazlarımızı meclis tutanaklarına geçirdik. Ayrıca, "geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma" işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davası açıyoruz.
Hukuki sürecin her aşamasını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız.
CHP'nin adayı aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu yaklaşım, "Milli Şef" dönemini hatırlatan bir zihniyetin yansımasıdır.
Bayrampaşa halkının iradesini çarpıtarak masa başında sonuç üretmeye çalışan bu anlayışa karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
AK Parti'nin adayı İbrahim Akın (Ekran görüntüsü)
İBRAHİM AKIN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçimin ardından belediye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Adayları İbrahim Akın'a oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Özdemir, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin iradelerinin sandığa net bir şekilde yansıdığını belirtti.
Özdemir, "Bugün seçimi Bayrampaşa Meclis üyemiz İbrahim Akın kazanmıştır. Biz bu sonuçtan eminiz ve bu sonucun net bir şekilde de tecelli ettiğini ifade etmek istiyoruz. Fakat Meclis üyelerimizin oylarını maalesef gasbeden bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Birinci turda üyelerin iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Özdemir, diğer turlarda ise kendilerine verilen oyların iptal edildiğini aktardı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir (AA)
Özdemir, ikinci turda hem vatandaşların zihnini bulandırmak hem de seçimi manipüle etmek için harekete geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kendi mühürledikleri oy pusulasının mührünün yeri farklı diye bir oyumuzu kabul etmek istemediler. Üçüncü turda ise İbrahim Akın ismindeki 'r' harfinin eksik olması nedeniyle oyu bir gasp iradesiyle geçersiz kıldılar. İtirazı ettik. Yine dördüncü turda İbrahim Akın ifadesinin net bir şekilde yazıldığı ve sadece bir çiziğin olduğu oy pusulasını kabul etmeyen, aynı zamanda başkanvekili olan CHP'nin adayı, -yani seçildiği seçimde irade ortaya koyan şahıs- 'İbrahim Akın' yazıp üzerine 'Kahraman' yazmaya çalışarak, yazının net olarak belli olmadığı ve aslında geçersiz sayılması gereken bir oyu da itirazımıza rağmen kabul ederek süreci kuraya götürmüşlerdir."
Özdemir, "Milli şef dönemini hepimiz, yakın tarihi bilen hepiniz çok iyi bilirsiniz. Aynı anlayışın bugün maalesef tecelli ettiğini üzülerek görüyoruz. Aynı anlayışın maalesef meclisimizin iradesini gasbettiğini üzülerek görüyoruz." dedi.
Partinin hukukçularıyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve İstanbul İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik dava açacaklarını belirten Özdemir, "İbrahim Akın kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Bağımsız Türk yargısı da bunu net bir şekilde değerlendirip kararını açıklayacaktır." ifadesini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir (AA)
Mahkeme kararıyla CHP il başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de belediye binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun ve meclis üyelerinin tehdit edildiğini öne sürdü.
Çelik ayrıca, alınan güvenlik önlemlerine ve başkan vekili seçiminin pazar günü yapılmasına tepki gösterdi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.
Bayrampaşa Belediye meclisinde seçim devam ediyor.