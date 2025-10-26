PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimleri sonuçlandı: Yeni Başkanvekili AK Parti'den İbrahim Akın oldu!

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi boşalan başkanvekilliği için sandık başına gitti. Saat 18.00’de başlayan oturumda Cumhur İttifakı İbrahim Akın’ı, CHP ise Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Yapılan oylama sonunda İbrahim Akın 19 oy farkla Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

İstanbul 8'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen 21 Eylül'deki Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkanvekili seçiminin ardından dün yapılan başkanvekili seçimleri için Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın olurken CHP adayı Recep Öztürk oldu.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

İlk 3 oyda her iki aday da meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle dördüncü turda en çok oyu alan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Başkanvekili seçildi. Seçimle birlikte Bayrampaşa Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı.

Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK PARTİ İTİRAZDA BULUNDU

Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin 4'nücü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.

SANDIK BİR KEZ DAHA KURULDU

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu.

Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı İbrahim Akın seçimi 19-18 önde bitirdi.

OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçiminde üyelerin oy kullanma işlemi sona erdi.

"İBRAHİM AKIN" YAZISINI KABUL ETMEDİ

Üyelerin oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından salonda gerilim yükseldi. CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis başkanvekili "İbrahim Akın" yazısını kabul etmedi.

"İRADE GASPI"

İptal edilen bir oyundan ardından salondaki tansiyon tavan yaptı. Tansiyonun yükseldiği anlarda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma çok sert tepki gösterdi.

Yapılan bir irade gaspı olduğunu söyleyen Özdemir şu açıklamalarda bulundu:

Böylesine irade gaspı yapan bir Başkanın yönetebileceği bir mevki değil, Burası hukuk devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasbettirmeyiz, asla! Bu şekilde irade gasbına asla müsaade edemeyiz.."

