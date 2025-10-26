Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimleri sonuçlandı: Yeni Başkanvekili AK Parti'den İbrahim Akın oldu!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan, " 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi 'nde bugün, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

SANDIK BİR KEZ DAHA KURULDU

"İRADE GASPI"

İptal edilen bir oyundan ardından salondaki tansiyon tavan yaptı. Tansiyonun yükseldiği anlarda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma çok sert tepki gösterdi.

Yapılan bir irade gaspı olduğunu söyleyen Özdemir şu açıklamalarda bulundu:

Böylesine irade gaspı yapan bir Başkanın yönetebileceği bir mevki değil, Burası hukuk devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasbettirmeyiz, asla! Bu şekilde irade gasbına asla müsaade edemeyiz.."