Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...

O dönem AK Parti'li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

İdare Mahkemesinin ara kararında şunlar kaydedildi:

"Dava konusu işlemle yapılmak istenen 'Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama' işinin hangi sebepten kaynaklandığının açıklanmasının, elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi dışında ayrıca elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının, dava konusu işlemle ilgili büyükşehir belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunup bulunulmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir"