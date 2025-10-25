PODCAST CANLI YAYIN

Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...

İstanbul'da devam eden "casusluk" soruşturmasında, tutuklu şüphelilerden Hüseyin Gün'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm veri tabanını "resmi yetki olmadan" kopyalama girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Şifreli mesajlaşma uygulaması Wickr'daki yazışmalarda, Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a, "Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Bu deliller, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki belediye başkanlığı döneminde attığı ve veri tabanı kopyalama yetkisi veren imzayı akıllara getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu, kampanya yöneticisi Necati Özkan ve CHP yandaşı Merdan Yanardağ hakkında yürütülen "casusluk" soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Tutuklu ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. İhbarla birlikte Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.

Gün gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktıGün gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı

AJAN HÜSEYİN İSTANBULLUNUN VERİLERİNİ KOPYALAMAYA ÇALIŞTI
Ortaya çıkan yazışmalarda Hüseyin Gün'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanını resmi yetki olmadan kopyalama girişiminde bulunduğu da öğrenildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: VERİ TABANI KOPYALAMADA BİZE RESMİ YETKİ VERİLMİŞ DEĞİL AMA BEN RİSKİ ALDIM
Hüseyin Gün'ün ait dijital materyallerin incelenmesinde, Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan'la yazışmaları tespit edildi.

Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı?

Fotoğrafta: Hüseyin GünFotoğrafta: Hüseyin Gün

Wickr isimli haberleşme programında "jupiter1881" rumuzunu Hüseyin Gün'ün, "Bluestar81" rumuzunu Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü Necati Özkan'ın kullandığı öğrenildi.

Hüseyin Gün'ün Wickr isimli haberleşme programından Necati Özkan'a, "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. (2. Slayttaki ikinci maddeye bakınız) Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir." ifadelerini kullanıldığı tespit edildi.

Ajan Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'a yazdığı iddia edilen mesajAjan Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'a yazdığı iddia edilen mesaj

EKREM İMAMOĞLU'NUN 2019'DA ATTIĞI O İMZA!
Hüseyin Gün'ün, Necati Özkan'la yazışmaları, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına kararını gündeme getirdi.

Ekrem İmamoğlu, 18 Nisan 2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazdığı yazıda, "Belediyemiz müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak, belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarından her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir.." ifadeleri yer aldı.

MAHKEME DURDURDU
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 18 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararının yürütmesini durdurdu.

O dönem AK Parti'li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

İdare Mahkemesinin ara kararında şunlar kaydedildi:

"Dava konusu işlemle yapılmak istenen 'Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama' işinin hangi sebepten kaynaklandığının açıklanmasının, elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi dışında ayrıca elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının, dava konusu işlemle ilgili büyükşehir belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunup bulunulmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir"

İBBye çifte soruşturma! İstanbulluların verileri ne amaçla kullanıldı? Şoke eden ses kaydı! Çarpıcı BDDK itirafı: Bir şekilde yutturdukİBBye çifte soruşturma! İstanbulluların verileri ne amaçla kullanıldı? Şoke eden ses kaydı! Çarpıcı BDDK itirafı: Bir şekilde yutturduk

Ajan Hüseyin Günü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?Ajan Hüseyin Günü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?
CHPli Ekrem İmamoğluna casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖden talimat terörle irtibatCHPli Ekrem İmamoğluna casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖden talimat terörle irtibat

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı
Kadıköy'de İETT kazası: Şoför alkollü çıktı!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı