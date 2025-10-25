Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu, kampanya yöneticisi Necati Özkan ve CHP yandaşı Merdan Yanardağ hakkında yürütülen "casusluk" soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Tutuklu ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. İhbarla birlikte Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.
AJAN HÜSEYİN İSTANBULLUNUN VERİLERİNİ KOPYALAMAYA ÇALIŞTI
Ortaya çıkan yazışmalarda Hüseyin Gün'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanını resmi yetki olmadan kopyalama girişiminde bulunduğu da öğrenildi.
YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: VERİ TABANI KOPYALAMADA BİZE RESMİ YETKİ VERİLMİŞ DEĞİL AMA BEN RİSKİ ALDIM
Hüseyin Gün'ün ait dijital materyallerin incelenmesinde, Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan'la yazışmaları tespit edildi.
Wickr isimli haberleşme programında "jupiter1881" rumuzunu Hüseyin Gün'ün, "Bluestar81" rumuzunu Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü Necati Özkan'ın kullandığı öğrenildi.
Hüseyin Gün'ün Wickr isimli haberleşme programından Necati Özkan'a, "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. (2. Slayttaki ikinci maddeye bakınız) Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir." ifadelerini kullanıldığı tespit edildi.
EKREM İMAMOĞLU'NUN 2019'DA ATTIĞI O İMZA!
Hüseyin Gün'ün, Necati Özkan'la yazışmaları, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına kararını gündeme getirdi.
Ekrem İmamoğlu, 18 Nisan 2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazdığı yazıda, "Belediyemiz müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak, belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarından her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir.." ifadeleri yer aldı.