Son dakika! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında, cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Operasyonun geçtiğimiz temmuz ayında "Casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinin incelenmesi sonrası başladığı bildirildi. Gün'ün FETÖ, PKK ve birçok yabancı istihbarat servisiyle bağlantısı tespit edilirken hesaplarında 85 milyon liralık hareket bulunduğu ifade edildi. Gün'ün İmamoğlu'nun reklam kampanyasına yürüten Necati Özkan'a talimatlar verdiği de soruşturma dosyasına girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

CASUSLUK VE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

VATANDAŞLARIN BİLGİLERİNİ UYGULAMA ÜZERİNDEN ALDI

İmamoğlu'nun "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden vatandaşların bilgilerini sızdırdığı ve sattığı ifade edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 4 Temmuz'da "Casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendi.

KONSOLOSLARLA İLETİŞİM

Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de Askeri ya da Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.

Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)

85 MİLYONLUK BELİRSİZ PARA

Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi neticesinde; halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 milyon Türk Lirası tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edildi.

DEFTERDEN ÇIKANLAR

El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, ülkemiz geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan İstihbarat elemanları yada siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara ülkemiz geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içeriklerin ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.

BAKANLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİLMİŞ

Şüphelinin irtibatları incelendiğinde bir çok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensupları kullanılan ByLock Talk and Chat programı benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan "Wickr" programı üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye ülkemizde önceden görev yapmış iki bakanımızın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği ortaya çıktı.

FETÖ'cü Mustafa Özcan (Sosyal medya)FETÖ'cü Mustafa Özcan (Sosyal medya)

EKREM İMAMOĞLU İÇİN SEÇİM ÇALIŞMASI

Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu dosyasında şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak "dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" bu şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

SEÇMENLERİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin asıl amacının maddi menfaat elde ederek İmamoğlu' nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün' ün şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün'ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu soruşturma detayları arasında yerini aldı.

CASUSLUK SUÇU İŞLENDİ

Yine soruşturma kapsamında elde olunan delilere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Hüseyin Gün' den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı değerlendirildi.

CEZAEVİNDEN GETİRİLECEKLER

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, ve Necati Özkan'ın "Casusluk" suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı.

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ ise gözaltına alındı. TEM ekipleri CHP yandaşı Yanardağ'ın evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI ÜZERİNDEN SIZDIRDILAR

Geçtiğimiz Mart ayında İBB'deki yolsuzluk çetesine yapılan yolsuzluk ve terör operasyonunda CHP'li yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği belirtilmişti.

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki konuşma dosyaya girmişti.

İBBye çifte soruşturma! İstanbulluların verileri ne amaçla kullanıldı? Şoke eden ses kaydı! Çarpıcı BDDK itirafı: Bir şekilde yutturdukİBBye çifte soruşturma! İstanbulluların verileri ne amaçla kullanıldı? Şoke eden ses kaydı! Çarpıcı BDDK itirafı: Bir şekilde yutturduk


"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR SORUN"

Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.

"İKİ ANLAMDA DA İSTEDİM"

Ongun'un ise konuşmanın devamında, "Ben İstanbul'u bileyim, bunun bana ticari bir geliri olmayabilir. Kullanmayayım, açmayayım kimseye. Ben kendi içimde kullanayım. Finansal olarak değil de öbür anlamda olabilir, o da bir yatırımdır. Ben DMP'yi yalnızca müşteriye mal satmak anlamında değil. İki anlamda da istedim." ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.

"BU İŞE SİYASAL MESELE OLARAK GİRDİK"

Taşkın'ın DMP ile ilgili konuşmasının ardından Ongun, "Şimdi biz bu işi, ticari bir iş yapmak için girmedik bu işe. Biz bu işe bir siyasal mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bununda bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz. Benim şöyle mantıklı bir şeyim var. Şimdi benim Medya A.Ş'em, iştirak şirketlerim filan sosyal medya tanıtımını yapıyor mesela. Daha öncesine göre şu anda 'Reklamist' ile çalışarak çok daha ucuza yapıyor. Yüzde 15 mi ucuza geliyor. Ben doğal olarak kamunun parasını korumuş oluyorum aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

"50-60 MİLYON CEZA YİYECEKTİK"

Ses kaydının sonunda Taşkın'ın, "Tamam bir bilgi vereyim. Mesela Google yüzde 32 komisyon alıyor. Biz global ajansla yüzde 10'luk bir anlaşma yaptık. O bile o düzeyde değil. Biz şu anda global anlamda en güzel ticari anlaşma yaptık. Ben o arada terfi almıştım, terfiyi öyle taçlandırdım. Ya benim korkum ne biliyor musun? Şimdi bir bankada biz yaşadık. Bankaya DMP kurduk. BDDK, DMP aldığını duyunca geldiler falan bayağı bir görüşmeler falan. Bir şekilde BDDK hiçbir şey de anlamadığı için bir şekilde medya diye yutturduk geçti. Ama BDDK bir anda şey oldu. Bu kişisel veriler şey oldu. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza verecekti." dediği anlaşılıyor.

