Son dakika! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

CASUSLUK VE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI Soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de Askeri ya da Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.

Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)

85 MİLYONLUK BELİRSİZ PARA

Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi neticesinde; halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 milyon Türk Lirası tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edildi.

DEFTERDEN ÇIKANLAR

El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, ülkemiz geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan İstihbarat elemanları yada siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara ülkemiz geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içeriklerin ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.

BAKANLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİLMİŞ

Şüphelinin irtibatları incelendiğinde bir çok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensupları kullanılan ByLock Talk and Chat programı benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan "Wickr" programı üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye ülkemizde önceden görev yapmış iki bakanımızın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği ortaya çıktı.