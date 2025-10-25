Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Necati Özkan'a attığı mesaj ortaya çıktı

İstanbul'da devam eden "casusluk" soruşturmasında, tutuklu şüphelilerden Hüseyin Gün'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm veri tabanını "resmi yetki olmadan" kopyalama girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Şifreli mesajlaşma uygulaması Wickr'daki yazışmalarda, Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a, "Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Bu deliller, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki belediye başkanlığı döneminde attığı ve veri tabanı kopyalama yetkisi veren imzayı akıllara getirdi.