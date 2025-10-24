Ajan Hüseyin Gün'ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihbaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?

İSRAİL İNGİLTERE VE ABD LEHİNE AJANLIK YAPIYOR

Söz konusu ihbarda, Ü.D.A, Gün'ün, İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiğini, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiğini, Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için kişi veya kişilerin finanse edilmesinde aktif rol aldığını iddia etti.

Bunun üzerine beyanı alınmak üzere davet edilen Ü.D.A, şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyalleri, kriptolu telefon ve el yazısı dokümanını incelenmek üzere teslim etti.

İddialar üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli Hüseyin Gün'e ait olduğu değerlendirilen dijital materyaller ile HTS kayıtları incelendi.

İncelemelerde, sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği değerlendiren İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlanıldı.

FETÖ VE PKK'LILARLA İLETİŞİMİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK kapsamında adli işlem yapılan kişilerle iletişim irtibatları bulunduğu anlaşılan Gün'ün, farklı ülkelerin konsolosluk görevlileriyle de çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.

Soruşturmada, şüpheli Gün'ün MASAK incelemesinde ise halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi-yurt dışı para transferlerinin olduğu, hesaplarında 85 milyon liranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği, bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı anlaşıldı.