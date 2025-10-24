Ajan Hüseyin Gün'ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihbaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan ve CHP yandaşı Merdan Yanardağ hakkında başlatılan, "Casusluk" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
ÜVEY BABASINI İHBAR ETTİ OPERASYON BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezince yönlendirilen Ü.D.A. isimli kişinin üvey babası şüpheli Hüseyin Gün hakkında ihbarda bulunduğu öğrenildi.
İSRAİL İNGİLTERE VE ABD LEHİNE AJANLIK YAPIYOR
Söz konusu ihbarda, Ü.D.A, Gün'ün, İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiğini, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiğini, Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için kişi veya kişilerin finanse edilmesinde aktif rol aldığını iddia etti.
Bunun üzerine beyanı alınmak üzere davet edilen Ü.D.A, şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyalleri, kriptolu telefon ve el yazısı dokümanını incelenmek üzere teslim etti.
İddialar üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli Hüseyin Gün'e ait olduğu değerlendirilen dijital materyaller ile HTS kayıtları incelendi.
İncelemelerde, sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği değerlendiren İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlanıldı.
FETÖ VE PKK'LILARLA İLETİŞİMİ TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK kapsamında adli işlem yapılan kişilerle iletişim irtibatları bulunduğu anlaşılan Gün'ün, farklı ülkelerin konsolosluk görevlileriyle de çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.
Soruşturmada, şüpheli Gün'ün MASAK incelemesinde ise halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi-yurt dışı para transferlerinin olduğu, hesaplarında 85 milyon liranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği, bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı anlaşıldı.
İNGİLTERE LEHİNE FAALİYET GÖSTEREN İSTİHBARATÇILARA TÜRKİYE'YLE İLGİLİ BİLGİ AKTARILDI
El yazısı defter ve belgelerin incelenmesinde ise şüpheli Gün'e ait olduğu değerlendirilen belgelerde, farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi, iç karışıklık olaylarıyla alakalı konulardan bahsedildiği belirlenirken, Türkiye'de görüştüğü kişi veya kurumları günlük olarak not alan Gün'ün, İngiltere lehine faaliyet gösterdiği değerlendirilen istihbarat elemanları ya da İngiltere'de siyasi faaliyetlerde bulunan kişilere Türkiye geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu belirlendi.
Soruşturmada, şüpheli Gün'ün Suriye'de meydana gelen savaşla alakalı muhalif grupların siyasi ve maddi olarak desteklenmeleri gerektiği yönünde içerikler olduğu, terör örgütü FETÖ/PDY'nin üst yönetim kadrosunda bulunan ve sözde İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, bu kişiden öneriler aldığına dair notların bulunduğu tespit edildi.
Gün'ün Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'yle ilgili konularda topladığı bilgilerin, istihbari faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen İngiltere'ye mensup kişilere aktardığı anlaşılan soruşturmada, şüpheli Gün'ün ticari kimliğini ön planda göstererek, başka ülke menfaatleri doğrultusunda Türkiye ve başka ülkelerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
HÜSEYİN GÜN'ÜN İSTİHBARAT ALANINDA ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU C.P.M. İLE İRTİBATI
Soruşturma kapsamında, şüpheli Gün'ün yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, üzerinden ele geçen dijital materyallerde yapılan detaylı incelemede, irtibatları arasında yer alan yabancı uyruklu Chris McGrath hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından araştırmalar da yapıldı.
MİT'in çalışmalarında, yabancı uyruklu kişinin açık kimlik bilgisinin Chris McGrath. olduğu belirlenirken, bu kişinin, yabancı ülkede denizcilik teknolojileri ve risk istihbaratı alanında faaliyet yürüten şirketlerde genel müdür, yabancı ülke merkezli olarak risk ve hasar değerlendirmesi alanında faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler bulunan bir şirkette danışman unvanlarıyla görevlerde bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalarda, C.P.M'nin özel sektöre katılmadan önce 11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı, istihbarata karşı koyma, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yer aldığı, Pakistan, Afganistan ve Kolombiya'daki operasyonları desteklemek amacıyla yabancı bir ülke istihbarat servisi bünyesindeki unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması konularını yönettiği belirlendi.
Chris McGrath'in 2009'da özel sektöre geçişi sonrasında Olimpiyat Oyunları kapsamında, teknik karşı casusluk faaliyetlerini de içeren, yarı resmi nitelikteki Karşı Düşman Keşif Faaliyeti programının tasarımı ve uygulamasını denetlediği, 2012'den sonra ise hem özel hem de kamu sektöründe, istihbarat ve siber güvenlik odaklı programlarda üst düzey danışman olarak görevlerde bulunduğu belirlendi.