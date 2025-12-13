Yunan gazetesi Kathimerini ve ABD merkezli El Monitor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için gizli görüşmeler yaptığını yazdı.

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı alımı hamleleri İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP İLE FİKİR AYRILIĞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Kathimerini'nin de dikkat çektiği üzere Netanyahu Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminin son 11 ayında onunla farklı fikirlerde olduğunu hiç söylemedi. Yunan gazetesi bunun Netanyahu'nun aralarındaki karşıtlığı saklama çabası olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Örneğin, Gazze için hazırlanan 20 maddelik barış planı ve ABD Başkanı'nın Mısır, Türkiye ve Katar liderleriyle birlikte Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzaladığı " Kalıcı Barış ve Refah için Trump Bildirgesi ", Netanyahu, Smotrich ve Ben Gvir gibi politikacıların yer aldığı bir İsrail hükümeti tarafından başka koşullar altında kesinlikle kabul edilmezdi.

"KAMERALAR ÖNÜNDE HER ŞEY YOLUNDA"

"Kameralar önünde her şey yolunda" diyen Kathimerini, perde arkasında Netanyahu'nun Amerikan F-35 savaş uçaklarının Türkiye ve Suudi Arabistan'a satışını engellemeye yönelik adımlar attığını belirtti.

İsrailli analist Ben Caspit ise El Monitor'deki yazısında İsrail diplomatik kaynaklarına atıfta bulunuyor ve Netanyahu'nun F-35 anlaşmalarını engellemek için adımlar atmaya başladığını yazıyor.

ÖNCE F-35 ÜRETİCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

1 Aralık akşamı Netanyahu, Kudüs'teki ofisinde F-35'in üreticisi Lockheed Martin'in CEO'su Frank S. John ile bir araya geldi. Caspit'e göre, toplantının ana gündem maddesi, bölgedeki diğer ülkelerin İsrail'in 2017'den beri kullandığı Amerikan yapımı 5. nesil savaş uçaklarını edinmesi durumunda İsrail'in Ortadoğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünü nasıl koruyacağıydı.