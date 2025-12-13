Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu , 13 Aralık Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında milletvekillerine hitap etti. Memişoğlu, konuşmasında organ bağışından sağlık altyapısına, acil sağlık hizmetlerinden yerli üretime kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, vatandaşların artık e-Devlet kimlik doğrulamasıyla e-Nabız üzerinden organ bağışı yapabildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden organ bağışı yapabilmektedir. Şimdiye kadar benimle birlikte 45 bin vatandaşımız e-Nabız üzerinden organ bağışında bulundu. Kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ederken siz milletvekillerimizi ve vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

23 YILDA 794 YENİ HASTANE HİZMETE ALINDI

Son 23 yılda sağlık altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurgulayan Memişoğlu, mevcut hastanelerin yüzde 80'inin yenilendiğini veya yeniden inşa edildiğini, bu süreçte 794 yeni hastanenin hizmete alındığını söyledi. Türkiye genelinde 943 hastane, 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 1.237 laboratuvar, 973 toplum sağlığı merkezi, 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 327 sağlıklı hayat merkezi, 592 diyaliz merkezi ve 191 ruh sağlığı merkeziyle güçlü bir altyapıya sahip olunduğunu belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 1,5 MİLYONA ULAŞTI

Sağlık çalışanı sayısındaki artışa da değinen Bakan Memişoğlu, 2002 yılında 379 bin olan sağlık personeli sayısının yaklaşık beş kat artırılarak 1,5 milyona ulaştırıldığını kaydetti. Memişoğlu, hekim sayısının 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayısının ise 113 binden 334 bine yükseltildiğini ifade etti.

GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSLAR 2026'DA GÖREVDE

Acil sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Memişoğlu, 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla hizmet verildiğini, yıl sonuna kadar 856 yeni ambulansın envantere katılacağını söyledi. Ayrıca, 2026 yılının sonu itibarıyla yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulanslarının da görev başında olacağını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE 109 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANDI

Depremden etkilenen illerde yürütülen yatırımlara değinen Memişoğlu, toplam 40,8 milyar liralık yatırımla 109 sağlık tesisinin tamamlandığını bildirdi. Birinci basamak yatırım programı kapsamında ise Türkiye genelinde bin 202 sağlık tesisinin bulunduğunu aktardı.

RANDEVU BEKLEYEN HASTA SAYISI YÜZDE 90 AZALDI

Randevu sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, yapılan düzenlemeler sayesinde randevu bekleyen hasta sayısının 4 milyondan 400 binin altına düşürüldüğünü belirterek, bekleyen hasta oranının yüzde 90 azaltıldığını söyledi.

KANSER TARAMALARIYLA 19 BİN KİŞİDE ERKEN TANI

Koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çeken Memişoğlu, aile hekimlerinin son bir yılda 35 milyon kronik hastalık taraması yaptığını, bu sayede 7,3 milyon kişiye yeni tanı konulduğunu ifade etti. Kanser taramalarının önemine vurgu yapan Bakan, bu çalışmalarla 19 bin kişide hastalığın erken evrede tespit edildiğini dile getirdi.

ANNE VE BEBEK ÖLÜM ORANLARI TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Anne ve bebek sağlığında ulaşılan seviyeye ilişkin konuşan Memişoğlu, "2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını 2024 yılında 11,5'e düşürdük. Bu oran, tarihimizin en düşük seviyesidir." dedi. Bebek ölüm hızının da 2002'de binde 31,5 iken 2024'te binde 8,9'a gerilediğini kaydetti.

SEZARYEN ORANINDA YÜZDE 12,3'LÜK DÜŞÜŞ

Normal Doğum Eylem Planı kapsamında önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Memişoğlu, primer sezaryen oranında son bir yıl içinde yüzde 12,3'lük düşüş yaşandığını, 3 bin 400 koordinatör ebe ve 1.524 gebe okulu ile anne adaylarının bilinçli şekilde doğuma hazırlandığını söyledi.

YERLİ ÜRETİM VE AR-GE HAMLESİ

Yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarına da değinen Bakan Memişoğlu, "Fikirden Ürüne Portalı" ile fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturduklarını belirtti. Bu kapsamda 41 stratejik öncelikli ürün belirlendiğini, 13 farklı aşı için teknoloji transferi ve yerli üretim süreçlerinin başlatıldığını ifade etti. ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı ve kalp-akciğer pompasının ardından, yerli glikoz ölçüm cihazlarının seri üretimine başlanacağını da duyurdu.

"SAĞLIKLI YAŞAM STRATEJİ BELGESİ" HAZIRLANIYOR

Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi" hazırlandığını açıklayan Memişoğlu, bu belgeyle beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kronik hastalıkların önlenmesine kadar önümüzdeki 10 yılın yol haritasının oluşturulacağını ve kurumlar arası eş güdümün güçlendirileceğini söyledi.