"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratı MI6 ve CIA bağlantılı büyük bir casusluk şebekesini deşifre etti. 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün'ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye'deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.

Fotoğrafta: Hüseyin Gün

FETÖ İLE TEMAS

Gün'ün telefonunda yapılan incelemeler sonrası sivillerin ya da şirketlerin ele geçirmesi mümkün olmayan askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar, İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösteren kişilere ait pasaport fotoğrafları bulundu.

Gün'ün mesaj içeriklerinde Chris McGrath, ʺSana wikr'dan fotoğraf gönderdimʺ şeklinde yanıt verdiği, Chris McGrath'in Gün'e eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini göndererek, ʺKuzen solda, üzerimizde helikopter var, daha fazla foto yok çünkü onu az önce korkuttum.ʺ mesajını yazdığı tespit edildi.

Gün'ün FETÖ ve PKK kapsamında adli işlem yapılan ve farklı ülke konsolosluk görevlileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün İngiltere İmamı Mustafa Özcan ile görüştüğü de saptandı.