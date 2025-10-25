"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi İstanbullunun verisi sızdırıldı

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da gerçekleştirilen casusluk operasyonu Türkiye'nin gündemine oturdu. İngiliz istihbaratı MI6 adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Hüseyin Gün’ün telefonundan, Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’la yürütülen gizli temaslar, seçim manipülasyonu planları ve seçmen verilerinin yurt dışına sızdırıldığına dair belgeler çıktı. Gün'ün MI6 ve CIA bağlantılı bir ağ üzerinden talimat aldığı, FETÖ'cü Mustafa Özcan’la görüştüğü, bazı eski bakanların gizlice çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlenirken; Tele1’e kayyum atandı. Öte yandan "İstanbul Senin" uygulamasındaki sızıntıya yönelik gözaltına alınanların isimleri de ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratı MI6 ve CIA bağlantılı büyük bir casusluk şebekesini deşifre etti. 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün'ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye'deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.

FETÖ İLE TEMAS
Gün'ün telefonunda yapılan incelemeler sonrası sivillerin ya da şirketlerin ele geçirmesi mümkün olmayan askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar, İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösteren kişilere ait pasaport fotoğrafları bulundu.

Gün'ün mesaj içeriklerinde Chris McGrath, ʺSana wikr'dan fotoğraf gönderdimʺ şeklinde yanıt verdiği, Chris McGrath'in Gün'e eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini göndererek, ʺKuzen solda, üzerimizde helikopter var, daha fazla foto yok çünkü onu az önce korkuttum.ʺ mesajını yazdığı tespit edildi.Gün'ün mesaj içeriklerinde Chris McGrath, ʺSana wikr'dan fotoğraf gönderdimʺ şeklinde yanıt verdiği, Chris McGrath'in Gün'e eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini göndererek, ʺKuzen solda, üzerimizde helikopter var, daha fazla foto yok çünkü onu az önce korkuttum.ʺ mesajını yazdığı tespit edildi.

Gün'ün FETÖ ve PKK kapsamında adli işlem yapılan ve farklı ülke konsolosluk görevlileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün İngiltere İmamı Mustafa Özcan ile görüştüğü de saptandı.

KAYITLAR BULUNDU
İncelemelerde Gün'ün, İngiliz istihbaratında 11 yıl görev yapan Christopher Paul McGrath ile irtibatlı olduğu, "Wikr" uygulaması üzerinden gizli mesajlaştıkları, bazı görüşmelerde Türkiye'deki siyasi isimlerin şifreli kodlarla anıldığı tespit edildi. Gün'ün telefonunda "Bluestar81 Necati W Handle" notu bulundu; "Bluestar81" rumuzunun İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a ait olduğu belirlendi. Gün'ün "Jupiter1881" koduyla Özkan'la yazıştığı, bu görüşmelerde İmamoğlu'nun seçim kampanyası, seçmen profilleri, dijital istihbarat toplama ve veri sızdırma konularının yer aldığı saptandı.

HESAPTA 85 MİLYON LİRA ÇIKTI
MİT ve savcılık, İmamoğlu suç örgütünün İngiliz istihbaratı ile bağlantılı olduğunu, kampanya çalışmalarında istihbarat servisleriyle bilgi paylaşımı yapıldığını tespit etti. MASAK raporunda Gün'ün 85 milyon liralık şüpheli para trafiği saptandı.

Gün'ün rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantılı çok sayıda isim bulundu. İmamoğlu, Özkan ve Melih Geçek'in ifadeleri için cezaevinden savcılığa sevkleri yapılırken, Merdan Yanardağ casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada TELE1 kanalına TMSF kayyum olarak atandı.

NECATİ ÖZKAN İLE NE KOŞULDU
Gün ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan arasında uygulama üzerinden "Dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" konularının konuşulduğu tespit edildi.

ŞİFRELER ÇÖZÜLDÜ
Telefondaki "Adana" başlıklı notta "Kara Hücre kodları" alt başlığının bulunduğu, içeriğinde her bir kelime karşılığında bir kişi ya da makamdan bahsedildiği, CONDOR-MI6 elemanı, TOPAZ-FBI, SUBLİME Türk Cumhurbaşkanı, POTUS-Donald Trump şeklinde betimlemelerin yapıldığı görüldü.

Casusluk faaliyetlerinde bulunan Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat servis bağlantılarına yönelik telefon rehberinde yer alan kişilere yönelik yapılan araştırmada ise şu isimler çıktı: M. J. S (M16), C.C. J.S, M. H., D. J. C (MI6), D. F. R., J.C.F, J. T.H. (CIA), B. S., F.H., ve D. M. (MOSSAD)...


İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞME GİZEMİNİ KORUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 24 Ocak 2022'de Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman restoranında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gerçekleştirdiği akşam yemeği, yoğun kar yağışı sırasında İstanbul'da ulaşımın felç olduğu bir dönemde kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık üç saat süren o görüşme ile ilgili soruları yanıtsız bırakan İmamoğlu, gizli bir toplantı olmadığını belirtmekle yetinmiş ancak gizli olmadığını söylediği o buluşmayı görüntüleyenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"İSTANBUL SENİN" SKANDALI: MİLYONLARCA KULLANICININ VERİLERİ YURT DIŞINA ÇIKARILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki "İstanbul Senin" uygulamasına yönelik yürütülen yolsuzluk ve veri sızıntısı soruşturmasında 4.7 milyon kullanıcıya ait kişisel verilerin yurtdışına aktarıldığını tespit etti. Soruşturmada, kullanıcı verilerinin iki farklı yabancı ülkeye gönderildiği, daha sonra bu verilerin "darkweb" ortamında satışa çıkarıldığı belirlendi.


Başsavcılık açıklamasına göre, aynı uygulamanın alt platformu olan "İBB Hanem" üzerinden de 11 milyon vatandaşa ait sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı ortaya çıkarıldı.


GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Sabah'ta yer alan bilgiye göre soruşturma kapsamında, İBB'ye bağlı iştirakler dahil olmak üzere 6 farklı şirkette görev yapan yöneticilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ yazılım uzmanı Abdullah Uygun, Yazılım Müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş Yüksel gözaltına alındı.

