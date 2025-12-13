Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti

CHP idaresindeki Muğla'da yıllardır çözülemeyen ve her yaz krize dönüşen su sorununa, merkezi yönetimin verdiği kritik onayla çözüm yolu açıldı. Bodrum ve Milas'ta yaşanan susuzluk probleminin giderilmesi amacıyla MUSKİ tarafından yaklaşık 3 milyar TL bütçeyle planlanan desalinasyon projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla verilen "Kamu Yararı Kararı" sayesinde hayata geçme aşamasına geldi.

Bakan Kurum, AA Merkezi yönetimin devreye girmesiyle birlikte, yerel yönetimin uzun süredir gündeminde olan ancak gerekli onaylar olmadan ilerleyemeyen proje için kritik eşik aşılmış oldu. Bakanlık tarafından verilen "Olur" kararı, kronikleşen altyapı sorununa yönelik somut ve kalıcı çözüm sürecinin önünü açtı.