Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti

Bodrum ve Milas’ın içme ve kullanma suyu sorununu çözmek amacıyla MUSKİ tarafından 3 milyar TL bütçeyle planlanan desalinasyon projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği “Kamu Yararı Kararı” ile hayata geçme aşamasına geldi. Kritik onayın ardından CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bakan Kurum’a teşekkür etti.

CHP idaresindeki Muğla'da yıllardır çözülemeyen ve her yaz krize dönüşen su sorununa, merkezi yönetimin verdiği kritik onayla çözüm yolu açıldı. Bodrum ve Milas'ta yaşanan susuzluk probleminin giderilmesi amacıyla MUSKİ tarafından yaklaşık 3 milyar TL bütçeyle planlanan desalinasyon projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla verilen "Kamu Yararı Kararı" sayesinde hayata geçme aşamasına geldi.

Merkezi yönetimin devreye girmesiyle birlikte, yerel yönetimin uzun süredir gündeminde olan ancak gerekli onaylar olmadan ilerleyemeyen proje için kritik eşik aşılmış oldu. Bakanlık tarafından verilen "Olur" kararı, kronikleşen altyapı sorununa yönelik somut ve kalıcı çözüm sürecinin önünü açtı.

DEVLET ONAYI GELDİ, PROJE HAYATA GEÇİYOR

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından hazırlanan "Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) Projesi", Milas Koru Mahallesi'nde yer alan 157 bin 312 metrekarelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazisinin proje kapsamında kullanımına izin verilmesiyle uygulama aşamasına geçti. Toprak Koruma Kurulu'nun olumlu görüşü doğrultusunda verilen Kamu Yararı Kararı, Bakan Murat Kurum'un imzasıyla resmileşti.

Reverse osmosis teknolojisiyle deniz suyunu içilebilir hale getirecek tesis sayesinde, Milas'ın Güllük, Boğaziçi, Dörttepe, Kemikler, Kazıklı, Kızılağaç, Gürçamlar, Kıyıkışlacık ve Bozbük mahalleleri ile Bodrum'un tüm mahallelerine kesintisiz ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu sağlanması hedefleniyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Bodrum'da, yaz aylarında sık sık krize dönüşen su sorununun bu projeyle kalıcı olarak çözüme kavuşması bekleniyor.

CHP'Lİ BAŞKAN'DAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, MUSKİ tarafından yapılması planlanan desalinasyon projesinin hayata geçirilebilmesi için verilen Kamu Yararı Kararı dolayısıyla Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Aras açıklamasında, Milas ve Bodrum'un içme ve kullanma suyu sıkıntısını gidermeyi amaçlayan proje kapsamında, belediye mülkiyetindeki tarım alanının kullanımına izin verilmesinin süreci hızlandırdığını belirterek, "Milas ve Bodrum ilçelerimizin su problemini ortadan kaldırmamızın önünü açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

