FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu

Kainat iblisi Fetullah Gülen'in gebermesi üzerinden 1 yıllık bir zaman dilimi geçti. Bu süreçte FETÖ'deki pasta kavgası, vasiyet tartışmaları ve koltuk savaşı iyice alevlendi.



Nisan 2025'te "Gülen'in vasiyeti" diye servis edilen belgelerde "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu örgütün sıcak para akışı ve himmet ağına çöktü. "Vasiyetin yöneticisi" olarak atandığını öne sürdü.



Cevdet Türkyolu'nun firari elebaşı Abdullah Aymaz'a karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediği iddiaları tüm sıcaklığını korurken Aymaz'ın başını çektiği sözde Baş Yüceler heyeti vasiyet için "sahte belge" dedi.