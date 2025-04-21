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FETÖ'deki 'vasiyet' savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet'i aforoz etti: "Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin"

Kainat iblisi Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası FETÖ'deki büyük pastanın kavgası da büyük oldu. Cevdet Türkyolu 6 ay sonra ortaya çıkan ve sahte olduğu söylenen bir vasiyetle iblisin mirasına çöktü. MÖZ (Mustafa Özcan) grubu ve Türkyolu'nun Abdullah Aymaz'a karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediği iddia edildi. Bunun üzerine Abdullah Aymaz, Uzun Cevdet'i "Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin" diyerek aforoz etti. "Emaneti layığına teslim edin" sözleriyle FETÖ tabanına mesaj gönderdi. Önümüzdeki günlerde FETÖ'deki iç savaşın daha da şiddetleneceği öngörülüyor.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 17:25
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin

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İblis başı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra FETÖ'de baş gösteren miras kavgası boyut kazanarak büyüyor.

20 Ekim 2024'te cehenneme odun olan ve ilk vasiyeti 2 Kasım 2024'te kardeşleri ve damatlarının bulunduğu ortamda açılan Gülen'in 6 ay sonra bir vasiyeti daha ortaya çıktı.

Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü (Takvim.com.tr)Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü (Takvim.com.tr)

Yeni vasiyetin ilk açıklanan vasiyetle taban tabanı zıt olması dikkatlerden kaçmadı. Vasiyetin yönetisi olarak Cevdet Türkyolu'nun tayin edilmesi örgütteki rant kavgasını alevlendirdi.

Sözde Baş Yüceler heyeti olarak bilinen Abdullah Aymaz grubu, vasiyetnamenin gerçek olmayacağını, Cevdet Türkyolu tarafından organize edilmiş sahte bir belge olduğunu duyurdu.

Türkyolu'nun Aymaz'a karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediği iddia edildi.

FETÖ'nün Abrua kanadını kontrol eden Abdulllah Aymaz (Takvim.com.tr)FETÖ'nün Abrua kanadını kontrol eden Abdulllah Aymaz (Takvim.com.tr)



BAŞ HAŞHAŞİ AYMAZ'DAN TÜRKYOLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: "ŞEYTANIN EMRİNE GİRMİŞ ESFEL-İ SAFİLİN"

Öte yandan Pensilvanya'daki pasta kavgasını tescilleyen bomba bir gelişme yaşandı.

Cevdet Türkyolu'nun teröristbaşı Gülen'in mirasına çökmesinden sonra Abdullah Aymaz, FETÖ'nün propaganda mecrası Samanyolu Haber'de zehir zemberek bir yazı kaleme aldı.

Baş haşhaşi Abdulllah Aymaz'dan FETO'nun mirasına çöken Uzun Cevdet'e zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Baş haşhaşi Abdulllah Aymaz'dan FETO'nun mirasına çöken Uzun Cevdet'e zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Aymaz, "Kendinden Motorlular" başlıklı yazısında "Aslını koruyamayıp nefis ve şeytanın emrine girip esfel-i sâfîline yuvarlananlar da oluyor" diyerek Cevdet Türkyolu'nu işaret etti.

GÜLEN SONRASI FETÖ TABANINA KENDİSİNİ İŞARET ETTİ

Bilindiği üzere Abdullah Aymaz, Gülen'in ölümü sonrası örgüt üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Pensilvanya'daki MÖZ grubuna (Mustafa Özcan - Cevdet Türkyolu) karşı mücadele ediyor.

FETÖ'nün Avrupa kanadını temsil eden ve sözde 'Baş Yüceler' heyetinin başını çeken Aymaz, "Emaneti layığına teslim edin" diyerek örgüt tabanına kendisini işaret eden bir çağrı yaptı.

Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü, FETÖ'cüler birbirine girdi (Takvim.com.tr),Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü, FETÖ'cüler birbirine girdi (Takvim.com.tr),


HEM PARA GÖZ DEDİ HEM AHMAK...

Sözlerinin devamında "Bu anlayışa ulaşabilirsek, hiç kimsenin, malında, mülkünde gözümüz olmaz. Bâki gerçekler, fanî şeylerle değiştirilebilir mi? İnsan böyle bir şeye kalkışırsa, ahmaklık yapmış olmaz mı?" diyen Aymaz'ın Cevdet Türkyolu'nun tek derdiin mal mülk olduğunu ima edip "Ahmak" demesi FETÖ'deki büyük kavgayı açık etti.

Uzun Cevdet ve MÖZ grubunun miras yoluyla FETÖ'deki sıcak para akışına çökmesi örgüt içinde derin kırılmalara yol açtı.

Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü, FETÖ'cüler birbirine girdi (Takvim.com.tr),Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü, FETÖ'cüler birbirine girdi (Takvim.com.tr),

FETÖ'CÜLER BİRBİRİNE GİRDİ: "CEMAATİ ÜSTÜNE YAPTI"

Firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez, Cevdet Türkyolu'nun "cemaati üstüne yaptı" dedi. Sözde Baş Yüceler Heyeti'nin başı Abdullah Aymaz'ın yeni vasiyetnameden haberinin olmadığını söyleyen Dönmez, Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'ın da yeni belgeden haberdar olmadığını söyledi. Dönmez, Kurucan'ın diğer damat Adem Kalaç'a da hesap sorduğunu dile getirdi.

"Kimileri 'Bu Fetullah Gülen'in imzası değil.' diyor. Ama bunu bile bilemiyoruz" diyen Sönmez, "Miktar 20 bin dolardan 200 bin dolara nasıl arttı? Mesele 200 bin dolar da değil. Gülen'in kitap telifleri ne olacak? Her yıl basılmaya devam edecek. Bunu kim alacak?" ifadelerini kullandı.

Firari FETÖ'cü Fuat Baran, gerçek vasiyet tartışmasının örgüte yönelik "yeni operasyon" olduğunu ileri sürdü. FETÖ'cü Ayhan Tekineş de "Asıl mesele para meselesi değil asıl mesele başka." ifadelerini kullandı.

İŞTE 9 SAYFALIK MİRAS METNİ

Takvim.com.tr 9 sayfalık miras metnine ulaştı.

Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETOyu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun CevdetHerkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETOyu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

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