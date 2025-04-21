FETÖ'deki 'vasiyet' savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet'i aforoz etti: "Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin"

Baş haşhaşi Abdulllah Aymaz'dan FETO'nun mirasına çöken Uzun Cevdet'e zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Aymaz, "Kendinden Motorlular" başlıklı yazısında "Aslını koruyamayıp nefis ve şeytanın emrine girip esfel-i sâfîline yuvarlananlar da oluyor" diyerek Cevdet Türkyolu 'nu işaret etti. GÜLEN SONRASI FETÖ TABANINA KENDİSİNİ İŞARET ETTİ Bilindiği üzere Abdullah Aymaz , Gülen'in ölümü sonrası örgüt üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Pensilvanya'daki MÖZ grubuna ( Mustafa Özcan - Cevdet Türkyolu) karşı mücadele ediyor. FETÖ 'nün Avrupa kanadını temsil eden ve sözde 'Baş Yüceler' heyetinin başını çeken Aymaz, "Emaneti layığına teslim edin" diyerek örgüt tabanına kendisini işaret eden bir çağrı yaptı.

Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü, FETÖ'cüler birbirine girdi (Takvim.com.tr), HEM PARA GÖZ DEDİ HEM AHMAK... Sözlerinin devamında "Bu anlayışa ulaşabilirsek, hiç kimsenin, malında, mülkünde gözümüz olmaz. Bâki gerçekler, fanî şeylerle değiştirilebilir mi? İnsan böyle bir şeye kalkışırsa, ahmaklık yapmış olmaz mı?" diyen Aymaz'ın Cevdet Türkyolu 'nun tek derdiin mal mülk olduğunu ima edip "Ahmak" demesi FETÖ 'deki büyük kavgayı açık etti. Uzun Cevdet ve MÖZ grubunun miras yoluyla FETÖ'deki sıcak para akışına çökmesi örgüt içinde derin kırılmalara yol açtı.

Cevdet Türkyolu teröristbaşı Gülen'in mirasına çöktü, FETÖ'cüler birbirine girdi (Takvim.com.tr),



FETÖ'CÜLER BİRBİRİNE GİRDİ: "CEMAATİ ÜSTÜNE YAPTI"



Firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez, Cevdet Türkyolu'nun "cemaati üstüne yaptı" dedi. Sözde Baş Yüceler Heyeti'nin başı Abdullah Aymaz'ın yeni vasiyetnameden haberinin olmadığını söyleyen Dönmez, Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'ın da yeni belgeden haberdar olmadığını söyledi. Dönmez, Kurucan'ın diğer damat Adem Kalaç'a da hesap sorduğunu dile getirdi.



"Kimileri 'Bu Fetullah Gülen'in imzası değil.' diyor. Ama bunu bile bilemiyoruz" diyen Sönmez, "Miktar 20 bin dolardan 200 bin dolara nasıl arttı? Mesele 200 bin dolar da değil. Gülen'in kitap telifleri ne olacak? Her yıl basılmaya devam edecek. Bunu kim alacak?" ifadelerini kullandı.

Firari FETÖ'cü Fuat Baran, gerçek vasiyet tartışmasının örgüte yönelik "yeni operasyon" olduğunu ileri sürdü. FETÖ'cü Ayhan Tekineş de "Asıl mesele para meselesi değil asıl mesele başka." ifadelerini kullandı.