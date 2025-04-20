Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

"Uzun Cevdet" olarak bilinen ve elebaşı Gülen'in 'Mebruke' isimli yeğeniyle evli olan Cevdet Türkyolu ise sıcak para akışını elinde tutmak için çeşitli hamleler yaptı.

İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önceki son hali (Takvim.com.tr / Arşiv) 6 AY SONRA YENİ MİRAS ORTAYA ÇIKTI... VASİ UZUN CEVDET Yıllardır örgütün alt tabanını söğüşleyip astronomik bir şekilde zenginleşen Uzun Cevdet'in ismi şimdi de Gülen'in mirası ile gündemde. 20 Ekim 2024'te ölen ve il vasiyeti 2 Kasım 2024'te kardeşleri ve damatlarının bulunduğu ortamda açılan FETO 'nun 6 ay sonra yine bir vasiyeti ortaya çıktı. 28 Şubat 2025'te bizzat Cevdet Türkyolu tarafından Monroe County 'nin ilgili bürosuna sunulan yeni vasiyet Gülen sonrası rant kavgasına tutuşan FETÖ üyelerini iyice birbirine düşürdü. İlk vasiyetinde 34 bin doları olduğu söylenen Gülen'in ikinci vasiyetinde 200 bin dolarlık mal varlığı olduğu ifade edildi. Vasiyetin yönetisi olarak Cevdet Türkyolu'nun tayin edilmesi oldukça dikkat çekti. Şahit olarak da Adem Kalaç , Muhammet Çetin ve Hakan Serbest'in imzaları yer aldı. O dönem kaçırılan ve zorla kameralar karşısına çıkarılan Gülen'in gözü patlak hali (Takvim.com.tr) ÖNCE KAÇIRDILAR SONRA İMZALATTILAR Evraklardaki imza tarihinin Gülen'in ölümünden önce Uzun Cevdet tarafından kaçırıldığı Haziran - Temmuz 2024 dönemine denk gelmesi dikkat çekti. "FETO'yu önce kaçırdılar sonra döve döve imzalattılar" yorumları yapıldı.

Uzun Cevdet ve teröristbaşı Gülen (Takvim.com.tr / Arşiv)





24 Temmuz 2024'te Uzun Cevdet'in "vasiyet yöneticisi" sıfatıyla imza attığı evrakta şu ifadeler yer aldı:



Ben Cevdet Türkyolu. Gülen'in Son Vasiyeti ve Vasiyetnamesinde Vasiyet Yöneticisi (Executor) olarak atandığımı burada kabul ederim.

Bu görevi kabul ediyor ve vasiyetnamede belirtilen Vasiyet Yöneticisi sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt ediyorum. Sorumluluklarımın şunları kapsadığını (ancak bunlarla sınırlı olmadığını) anlıyorum:

Mirası, vasiyetname ve geçerli Pennsylvania ve federal yasalara uygun şekilde yönetmek;

Mirasın borçlarını, masraflarını ve vergilerini ödemek;

Varlıkları belirtilen lehdarlara dağıtmak;

Mirasın ve lehdarlarının en iyi çıkarlarını gözeterek hareket etmek;

Yasaların gerektirdiği şekilde mirasın tam bir muhasebesini sunmak.

Bu görevleri elimden gelenin en iyisiyle yerine getirmeye istekli ve muktedir olduğumu beyan ederim.