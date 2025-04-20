Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı
Miras mektubunda vasiyetin yürütücüsü olarak FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun şu ifadeleri yer aldı:
Ben, Cevdet Türkyolu, […] adresinde ikamet eden kişi olarak, 24 Temmuz 2024 tarihli, Fetullah Gülen'in Son Vasiyeti ve Vasiyetnamesinde Vasiyet Yöneticisi (Executor) olarak atandığımı burada kabul ederim.
Bu görevi kabul ediyor ve vasiyetnamede belirtilen Vasiyet Yöneticisi sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt ediyorum. Sorumluluklarımın şunları kapsadığını (ancak bunlarla sınırlı olmadığını) anlıyorum:
Mirası, vasiyetname ve geçerli Pennsylvania ve federal yasalara uygun şekilde yönetmek;
Mirasın borçlarını, masraflarını ve vergilerini ödemek;
Varlıkları belirtilen lehdarlara dağıtmak;
Mirasın ve lehdarlarının en iyi çıkarlarını gözeterek hareket etmek;
Yasaların gerektirdiği şekilde mirasın tam bir muhasebesini sunmak.
Bu görevleri elimden gelenin en iyisiyle yerine getirmeye istekli ve muktedir olduğumu beyan ederim.
Tarih: 24 Temmuz 2024
İmza: Cevdet Türkyolu
Yazılı Adı: Cevdet Türkyolu
TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı
Yedek vasiyet yöneticisi denilen firari Adem Kalaç, "Ben, Adam Kalaç, […] adresinde ikamet eden kişi olarak, 24 Temmuz 2024 tarihli, Fethullah Gülen'in Son Vasiyeti ve Vasiyetnamesinde Yedek Vasiyet Yöneticisi (Alternate Executor) olarak atandığımı burada kabul ediyorum" dediği görüldü.
TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı
Vasiyet Mektuplarının Verildiğine Dair Sertifika
FETULLAH GÜLEN
Dosya No: 4525-0109
28 Şubat 2025 tarihinde, 24 Temmuz 2024 tarihli belge, hukuka uygun şekilde geçerli bulunmuş ve Fethullah Gülen'in son vasiyeti olarak mahkemeye sunulmuştur.
Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde, Ross Township, Monroe County, Pennsylvania'da vefat etmiştir.
Ve yine, bu vasiyetnamenin mahkemeye sunulmuş gerçek bir kopyası bu belgeye eklenmiştir.
Bu nedenle, ben Kate Best, Monroe County Vasiyet Kayıt Memuru olarak, Pennsylvania Eyaleti adına aşağıdakileri onaylıyorum:
Bugün itibarıyla, Cevdet Türkyolu'na vasiyet mektupları verilmiştir. Kendisi Vasiyet Yöneticisi (Executor) olarak nitelikli bulunmuş ve mirası yasaya uygun şekilde yönetmeyi kabul etmiştir.
Tüm bu işlemler, Monroe County, Stroudsburg, Pennsylvania ofisimizde kayıt altına alınmıştır.
İşbu belgeyle, yukarıda beyan edilenleri tasdik eder ve ofisimin mührünü bu belgeye iliştiririm.
Tarih: 28 Şubat 2025
İmza:
Kate Best
Vasiyet Kayıt Memuru (Register of Wills)
TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı
Matthew J. Goodrich Hukuk Bürosu imzalı son evrak:
901 West Lehigh Street Bethlehem, PA 18018
Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerinde kabul edilmiştir
Tarih: 25 Şubat 2025
Kime:
Vasiyetler Kayıt Bürosu
Dikkatine: Miras İşlemleri Departmanı
One Quaker Plaza, Oda 106
Stroudsburg, PA 18360
Konu: Fetullah Gülen'in Mirası
Dosya No: 4525-0190