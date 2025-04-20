SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO'yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

İblis başı Fetullah Gülen'in ölümünden 6 ay sonra bir vasiyeti daha ortaya çıktı. Örgütte sıcak para akışını elinde tutmak isteyen Cevdet Türkyolu Gülen'in tüm gelirlerini yönetecek isim olarak açıklandı. Telif gelirleri MÖZ grubuna bağlı sözde Altın Nesil Vakfı ve Herkul'e bırakıldı. Örgütün sözde Baş Yüceler heyeti ise vasiyetnamenin ve imzaların sahte olduğunu duyurdu. Uzun Cevdet'in Abdullah Aymaz'ı ekarte etmek için böyle bir yola başvurduğu söylendi. Öte yandan evraklardaki imza tarihinin Gülen'in ölümünden önce Uzun Cevdet tarafından kaçırıldığı Haziran - Temmuz 2024 dönemine denk gelmesi dikkat çekti. TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı.

Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 14:02
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Kainat iblisi Fetullah Gülen 20 Ekim 2024'te Pensilvanya'da öldü. İblisin ölümü sonrası FETÖ içinde miras kavgası, iç çatışma ve klik savaşları baş gösterdi.

Büyük pastanın kavgası da büyük oldu. Mustafa Özcan (MÖZ) grubu ve Baş Yüceler heyetinden Abdullah Aymaz ile destekçileri karşı karşıya geldi.

"Uzun Cevdet" olarak bilinen ve elebaşı Gülen'in 'Mebruke' isimli yeğeniyle evli olan Cevdet Türkyolu ise sıcak para akışını elinde tutmak için çeşitli hamleler yaptı.

İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önceki son hali (Takvim.com.tr / Arşiv)İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önceki son hali (Takvim.com.tr / Arşiv)



6 AY SONRA YENİ MİRAS ORTAYA ÇIKTI... VASİ UZUN CEVDET

Yıllardır örgütün alt tabanını söğüşleyip astronomik bir şekilde zenginleşen Uzun Cevdet'in ismi şimdi de Gülen'in mirası ile gündemde.

20 Ekim 2024'te ölen ve il vasiyeti 2 Kasım 2024'te kardeşleri ve damatlarının bulunduğu ortamda açılan FETO'nun 6 ay sonra yine bir vasiyeti ortaya çıktı.

28 Şubat 2025'te bizzat Cevdet Türkyolu tarafından Monroe County'nin ilgili bürosuna sunulan yeni vasiyet Gülen sonrası rant kavgasına tutuşan FETÖ üyelerini iyice birbirine düşürdü.

İlk vasiyetinde 34 bin doları olduğu söylenen Gülen'in ikinci vasiyetinde 200 bin dolarlık mal varlığı olduğu ifade edildi. Vasiyetin yönetisi olarak Cevdet Türkyolu'nun tayin edilmesi oldukça dikkat çekti.

Şahit olarak da Adem Kalaç, Muhammet Çetin ve Hakan Serbest'in imzaları yer aldı.

O dönem kaçırılan ve zorla kameralar karşısına çıkarılan Gülen'in gözü patlak hali (Takvim.com.tr)O dönem kaçırılan ve zorla kameralar karşısına çıkarılan Gülen'in gözü patlak hali (Takvim.com.tr)

ÖNCE KAÇIRDILAR SONRA İMZALATTILAR

Evraklardaki imza tarihinin Gülen'in ölümünden önce Uzun Cevdet tarafından kaçırıldığı Haziran - Temmuz 2024 dönemine denk gelmesi dikkat çekti.

"FETO'yu önce kaçırdılar sonra döve döve imzalattılar" yorumları yapıldı.

Uzun Cevdet ve teröristbaşı Gülen (Takvim.com.tr / Arşiv)Uzun Cevdet ve teröristbaşı Gülen (Takvim.com.tr / Arşiv)


24 Temmuz 2024'te Uzun Cevdet'in "vasiyet yöneticisi" sıfatıyla imza attığı evrakta şu ifadeler yer aldı:

Ben Cevdet Türkyolu. Gülen'in Son Vasiyeti ve Vasiyetnamesinde Vasiyet Yöneticisi (Executor) olarak atandığımı burada kabul ederim.
Bu görevi kabul ediyor ve vasiyetnamede belirtilen Vasiyet Yöneticisi sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt ediyorum. Sorumluluklarımın şunları kapsadığını (ancak bunlarla sınırlı olmadığını) anlıyorum:

Mirası, vasiyetname ve geçerli Pennsylvania ve federal yasalara uygun şekilde yönetmek;
Mirasın borçlarını, masraflarını ve vergilerini ödemek;
Varlıkları belirtilen lehdarlara dağıtmak;
Mirasın ve lehdarlarının en iyi çıkarlarını gözeterek hareket etmek;
Yasaların gerektirdiği şekilde mirasın tam bir muhasebesini sunmak.
Bu görevleri elimden gelenin en iyisiyle yerine getirmeye istekli ve muktedir olduğumu beyan ederim.

FETÖ'de Abdullah Aymaz grubu (Takvim.com.tr)FETÖ'de Abdullah Aymaz grubu (Takvim.com.tr)
FETÖ BİRBİRİNE DÜŞTÜ: VASİYET GERÇEK DEĞİL, SAHTE BELGE

Cevdet Türkyolu'nun tüm miras sürecini yürütecek olması şer odaklı örgüt içinde büyük tartışma çıkardı. Baş Yüceler heyeti olarak bilinen Abdullah Aymaz grubu, vasiyetnamenin gerçek olamayacağını, Cevdet Türkyolu tarafından organize edilmiş sahte bir belge olduğunu duyurdu.

Türkyolu'nun Aymaz'a karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediği iddia edildi.



HEM VASİYETE LEHTAR OLDULAR HEM DE MİRASA DAYALI GELİRLERE ORTAK

Elebaşı Gülen'in mirasını bıraktığı sözde Altın Nesil Vakfı ve Herkul web sitesi MÖZ grubu tekelinde. Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu tarafından yönetildiği biliniyor.

Hem Cevdet Türkyolu hem de Adem Kalaç'ın mirasa dayalı gelirlerin teslim edileceği Altın Nesil Vakfı yönetiminde olup vasiyetin lehtarı olması sorgulanıyor.



"CEVDET TÜRKYOLU CEMAATİ ÜSTÜNE YAPTI"

Firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez, Cevdet Türkyolu'nun "cemaati üstüne yaptı" dedi. Sözde Baş Yüceler Heyeti'nin başı Abdullah Aymaz'ın yeni vasiyetnameden haberinin olmadığını söyleyen Dönmez, Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'ın da yeni belgeden haberdar olmadığını söyledi. Dönmez, Kurucan'ın diğer damat Adem Kalaç'a da hesap sorduğunu dile getirdi.

"Kimileri 'Bu Fetullah Gülen'in imzası değil.' diyor. Ama bunu bile bilemiyoruz" diyen Sönmez, "Miktar 20 bin dolardan 200 bin dolara nasıl arttı? Mesele 200 bin dolar da değil. Gülen'in kitap telifleri ne olacak? Her yıl basılmaya devam edecek. Bunu kim alacak?" ifadelerini kullandı.

Firari FETÖ'cü Fuat Baran, gerçek vasiyet tartışmasının örgüte yönelik "yeni operasyon" olduğunu ileri sürdü. FETÖ'cü Ayhan Tekineş de "Asıl mesele para meselesi değil asıl mesele başka." ifadelerini kullandı.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı


İŞTE 9 SAYFALIK MİRAS METNİ

Takvim.com.tr 9 sayfalık miras metnine ulaştı.

Miras Bırakanın Bilgileri

Adı: Fetullah Gülen
Dosya No: 4525-0109 (Kayıt Ofisi tarafından atanmıştır)
Sosyal Güvenlik No: …..
Ölüm Tarihi: 10/20/2024
Ölüm Anındaki Yaş: 83

Miras Bırakanın Ölüm Anındaki Mal Varlığı Tahmini

Eğer Pennsylvania'da ikamet ediyorsa:
Tüm taşınır mallar: 200.000,00 $

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

Başvuru Sahibinin Yazılı Adı Cevdet Türkyolu

Yukarıda adı geçen başvuru sahibi(leri), bu dilekçede belirtilen bilgilerin bilgi ve inançları doğrultusunda doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder ve mirası hukuka uygun şekilde idare edeceklerine dair yemin ederler.

Yemin edildi ve huzurumda imzalandı:
Tarih: 29 Şubat 2025
İmza: Cevdet Turkyolu
Görevli: (İmza) — Deputy (Vekil)


MİRAS KAYIT MEMURUNUN KARARI

Miras: Fetullah Gülen
Dosya No: 4525-0109

Ve şimdi, 28 Şubat 2025 tarihinde, yukarıdaki dilekçenin ve sunulan delillerin değerlendirilmesi neticesinde,
Miras Mektubu (Letters Testamentary) aşağıda adı geçen kişiye verilmiştir:

Cevdet Turkyolu

Bu mektuplar sayesinde, yukarıdaki mülkte ve dilekçede belirtilen vasiyetnamede (ve ek belgelerde) yer alan vasiyet resmî olarak geçerlilik kazanır ve kayıt altına alınır.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı


DOĞUM TARİHİ DETAYI... HRISTİYAN HASTANESİ BAĞIŞ... MÜZE TALEBİ

FETÖ'cüler, Gülen'in "mehdi" olduğunu iddia ederek onun Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'de doğduğunu ileri sürüyorlardı.

İngilizce olarak hazırlanan belgede Fetullah Gülen'in doğum tarihinin 27 Nisan 1941 olarak yazılması dikkat çekti.

Belgede, Gülen'in tedavi gördüğü Hristiyan cemaati hastanesine beş bin dolar bağış yaptığı, yaşadığı yerlerde müze kurulmasını istediği, mirasını Altın Nesil Vakfı ve Herkul web sitesine bıraktığı görüldü.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

"VASİ OLARAK CEVDET TÜRKYOLU'NU ATIYORUM"

Vasiyetin 4.sayfasında elebaşı Gülen'in "Mal varlığımın vasiyet yürütücüsü olarak Cevdet Türkyolu'nu atıyorum. Eğer Cevdet Türkyolu bu görevi yerine getiremezse ya da getirmek istemezse, onun yerine Adam Kalaç'ı yedek yürütücü olarak atıyorum" ifadeleri yer alıyor.

Tanık olarak FETÖ'cüler Muhammed Çetin ve Hakan Serbest gösterildi.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

İMZA: ELEBAŞI GÜLEN...

Vasiyetin 5. sayfasında "Bu vasiyetname, yukarıdaki tanıkların huzurunda 24 Temmuz 2024 tarihinde, ben Fetullah Gülen tarafından, benim Son Vasiyetim ve Vasiyetnamem olarak imzalanmıştır" beyanı bulunuyor.

Bu beyanın altında elebaşı Gülen'in imzası yer alıyor.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

Miras mektubunda vasiyetin yürütücüsü olarak FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun şu ifadeleri yer aldı:

Ben, Cevdet Türkyolu, […] adresinde ikamet eden kişi olarak, 24 Temmuz 2024 tarihli, Fetullah Gülen'in Son Vasiyeti ve Vasiyetnamesinde Vasiyet Yöneticisi (Executor) olarak atandığımı burada kabul ederim.
Bu görevi kabul ediyor ve vasiyetnamede belirtilen Vasiyet Yöneticisi sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt ediyorum. Sorumluluklarımın şunları kapsadığını (ancak bunlarla sınırlı olmadığını) anlıyorum:

Mirası, vasiyetname ve geçerli Pennsylvania ve federal yasalara uygun şekilde yönetmek;
Mirasın borçlarını, masraflarını ve vergilerini ödemek;
Varlıkları belirtilen lehdarlara dağıtmak;
Mirasın ve lehdarlarının en iyi çıkarlarını gözeterek hareket etmek;
Yasaların gerektirdiği şekilde mirasın tam bir muhasebesini sunmak.
Bu görevleri elimden gelenin en iyisiyle yerine getirmeye istekli ve muktedir olduğumu beyan ederim.
Tarih: 24 Temmuz 2024
İmza: Cevdet Türkyolu
Yazılı Adı: Cevdet Türkyolu

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

Yedek vasiyet yöneticisi denilen firari Adem Kalaç, "Ben, Adam Kalaç, […] adresinde ikamet eden kişi olarak, 24 Temmuz 2024 tarihli, Fethullah Gülen'in Son Vasiyeti ve Vasiyetnamesinde Yedek Vasiyet Yöneticisi (Alternate Executor) olarak atandığımı burada kabul ediyorum" dediği görüldü.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

Vasiyet Mektuplarının Verildiğine Dair Sertifika

FETULLAH GÜLEN
Dosya No: 4525-0109

28 Şubat 2025 tarihinde, 24 Temmuz 2024 tarihli belge, hukuka uygun şekilde geçerli bulunmuş ve Fethullah Gülen'in son vasiyeti olarak mahkemeye sunulmuştur.

Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde, Ross Township, Monroe County, Pennsylvania'da vefat etmiştir.

Ve yine, bu vasiyetnamenin mahkemeye sunulmuş gerçek bir kopyası bu belgeye eklenmiştir.

Bu nedenle, ben Kate Best, Monroe County Vasiyet Kayıt Memuru olarak, Pennsylvania Eyaleti adına aşağıdakileri onaylıyorum:
Bugün itibarıyla, Cevdet Türkyolu'na vasiyet mektupları verilmiştir. Kendisi Vasiyet Yöneticisi (Executor) olarak nitelikli bulunmuş ve mirası yasaya uygun şekilde yönetmeyi kabul etmiştir.
Tüm bu işlemler, Monroe County, Stroudsburg, Pennsylvania ofisimizde kayıt altına alınmıştır.

İşbu belgeyle, yukarıda beyan edilenleri tasdik eder ve ofisimin mührünü bu belgeye iliştiririm.
Tarih: 28 Şubat 2025
İmza:
Kate Best
Vasiyet Kayıt Memuru (Register of Wills)

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

Matthew J. Goodrich Hukuk Bürosu imzalı son evrak:

901 West Lehigh Street Bethlehem, PA 18018

Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerinde kabul edilmiştir

Tarih: 25 Şubat 2025

Kime:
Vasiyetler Kayıt Bürosu
Dikkatine: Miras İşlemleri Departmanı
One Quaker Plaza, Oda 106
Stroudsburg, PA 18360

Konu: Fetullah Gülen'in Mirası
Dosya No: 4525-0190

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
CHP’den organize Gazze istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar
İmamoğlu’nun bir foyası daha çıktı! Ver Büyükçekmece’den tapu al Beylikdüzü’nden ruhsat pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası
1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi
Bafel Talabani yine PKK’ya arka teker oldu! ABD maskeli fesih kongresi provokasyonu: Kandil’deki elebaşlarıyla aynı ağız
İstanbul Gaziosmanpaşa’da akran zorbalığı! Saçını koparıp kameraya gösterdi
Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...
Zirai don sonrası çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?
EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte
CHP’nin Yozgat mitingi gerçekleri… Çevre illerden taşıdılar yine olmadı
Beşiktaş’ın yıldızına Göztepe maçı sonrası şok sözler! Ben olsam futbolu bırakırım
Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM’e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor
Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP’yi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki
Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damgası! Esra Erol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ödül aldı
Hamas heyeti Ankara’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye! Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek Fenerbahçe'den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı Galatasaray'dan dev plan! Çifte dünya yıldızı İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı İtirafçı olan Murat Abbas "yolsuzluk" tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı