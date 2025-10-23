PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün İstanbul'da açıklayacak. Törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları bugün açıklanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLCEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği törende, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakan Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.

PROJEYLE İLGİLİ AYRINTILAR BELLİ OLACAK

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

PİYASANIN YARI FİYATINA KİRAYA VERİLECEK

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

