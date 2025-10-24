Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 500 bin yeni sosyal konut inşa edecek. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olmasını amaçlayan proje için başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Yetkililer, başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da eş zamanlı olarak start alacağını duyurdu.

Başvuruların TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ayrıca belirlenen banka şubelerinden de başvuru alınacak.

Kuralar Aralık 2025'te çekilecek

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, hak sahipleri Aralık 2025'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. TOKİ, kura çekimlerinin noter huzurunda ve canlı yayınlarla şeffaf biçimde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kuralarda ismi çıkan vatandaşlar, ödeme planlarına göre yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle ev sahibi olabilecek.

İlk teslimler Mart 2027'de yapılacak

TOKİ'nin sosyal konut projesinde ilk anahtar teslimleri Mart 2027'de gerçekleştirilecek. Proje kapsamında yapılacak konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan, aylık taksitleri ise 6 bin 750 liradan başlayacak.

Uzun vadeli ödeme imkânı ve düşük taksitler sayesinde özellikle dar gelirli ailelerin barınma sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Devlet güvencesiyle uygun fiyatlı konut fırsatı

Projede tüm süreçler devlet güvencesi altında yürütülecek. TOKİ yetkilileri, sosyal konut hamlesinin sadece konut arzını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomiye ve istihdama da katkı sağlayacağını belirtiyor.

Konutların tamamlanmasıyla birlikte, yeni yaşam alanları ve sosyal tesislerle donatılmış modern yerleşim bölgeleri oluşturulacak.