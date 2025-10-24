81 ilde 50 bin konut projesi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını İstanbul Başakşehir'deki "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıkladı. İstanbul, İzmir ve Ankara'ya yapılacak konut sayısını açıklayan Başkan Erdoğan, şehit aileleri, emekliler, gençler ve 3 çocuklu çiftler için özel kontenjan ayrıldığını ifade etti. Konutların 2+1 ve 1+1 olacağını belirten Erdoğan, konut fiyatlarını açıklayarak, aylık taksitlerin 6 bin 750 TL'den başlayacağını bildirdi. Erdoğan, kiralık konut projesinin detayların da duyurdu.