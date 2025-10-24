PODCAST CANLI YAYIN
500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar ve taksitler belli oldu: Aylık 6.750 TL’den başlıyor

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği 500 bin sosyal konut projesine ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Proje kapsamında satışa sunulacak dairelerin fiyatı 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

240 ay vade, yüzde 10 peşinat

Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla vatandaşlara sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 6 bin 750 TL'den başlayacak. Uzun vadeli ödeme planı sayesinde dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olması hedefleniyor.

Devlet güvencesiyle uygun fiyatlı konut fırsatı

Devlet güvencesiyle yürütülen proje, Türkiye genelinde konut arzını artırmayı ve barınma sorununa kalıcı çözüm getirmeyi amaçlıyor. Başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

