Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze'deki zulme 'Medya hikayesi' başlığı altında provokasyon!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sistematik bir şekilde soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, bölgede hem saldırganlığını sürdürüyor hem de algı operasyonlarıyla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırıların en çarpıcı görüntüleri ve sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında geniş şekilde yer buldu. Bu yayınlar, İsrail’in hedefi haline geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 3 Haziran’daki A Haber yayınını sosyal medya hesabından alıntılayarak, “İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı” başlıklı habere karşı "Medya hikayeleri" ifadesiyle provokasyona imza attı.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde yıllardır kapsamlı bir şekilde katliam işleniyor. Halkı, cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçıran siyonistler zulm ediyor.

A HABER GERÇEKLERİ EKRANA TAŞIDI
Gazze'de devam eden askeri operasyonlar sürerken, soykırımcı İsrail ile ilgili gelişmeleri sahadan aktaran A Haber, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya paylaşımıyla hedef alındı.

IDF, 3 Haziran tarihli A Haber yayınında geçen "İsrail yine yardım kuyruğunu hedef aldı" başlıklı haberi alıntılayarak, resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Medya hikayeler anlatmayı seçerken İsrail Ordusu sahada harekete geçti. İyi görünmek için değil, Hamas'ın bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak için. Artık yalanlara inanmaya son verip, gerçeği dinleme zamanı"

Terör devleti İsrail 3 Haziran 2025 tarihinde yardım bekleyen Filistinlileri hedef almıştı. Gazze'nin güneyinde yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Savaş suçlarını belgeleyen A Haber'e karşı yapılan bu hedef gösterme girişimleri gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemeyecek.

