Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze'deki zulme 'Medya hikayesi' başlığı altında provokasyon!

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde yıllardır kapsamlı bir şekilde katliam işleniyor. Halkı, cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçıran siyonistler zulm ediyor.

Katil İsrail A Haber'i hedef gösterdi! Gazze'deki vahşete "yalan" dediler

A HABER GERÇEKLERİ EKRANA TAŞIDI

Gazze'de devam eden askeri operasyonlar sürerken, soykırımcı İsrail ile ilgili gelişmeleri sahadan aktaran A Haber, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya paylaşımıyla hedef alındı.