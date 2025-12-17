Sadık Savurtaş’ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı

Olay yeri (İHA)



İNME GEÇİRDİ



İlk değerlendirmelere göre Savurtaş'ın inme geçirdiği, tarlada çalıştığı sırada fenalaşarak yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği ve bu sırada yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılırken, Savurtaş'ın çevresinde sevilen biri olduğu ve herhangi bir husumetinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, ölümle ilgili tüm detayların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Eski muhtarın, Eseler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eseler Köy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.