Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı
Kocaeli'de kayıp ihbarı yapılan 64 yaşındaki eski muhtar Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni fındık bahçesindeki bir su varilinin içinde bulundu. 6 yıl önce atv'de yayımlanan Kim milyoner olmak ister? yarışmasına katılan Savurtaş'ın ölümüyle ilgili sır perdesini ön otopsi raporu araladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi'nde yaşayan Sadık Savurtaş'ın akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi, saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmada Savurtaş'ın en son saat 16.00 civarında görüldüğü tespit edildi.
SAVURTAŞ'I EKİPLER BULDU
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, eski muhtarın kendisine ait fındık bahçesinde yoğunlaştırıldı. Bahçede yapılan kontroller sırasında, içerisinde su bulunan bir varilin içinde hareketsiz bir kişi olduğu fark edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Sadık Savurtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
ÖN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI
Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah'ın haberine göre, yapılan ön otopsi incelemesinde, eski muhtarın ölümünün doğal nedenlere bağlı olduğu tespit edildi.