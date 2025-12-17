takvim-logo

Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı

Kocaeli'de kayıp ihbarı yapılan 64 yaşındaki eski muhtar Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni fındık bahçesindeki bir su varilinin içinde bulundu. 6 yıl önce atv'de yayımlanan Kim milyoner olmak ister? yarışmasına katılan Savurtaş'ın ölümüyle ilgili sır perdesini ön otopsi raporu araladı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Sadık Savurtaş’ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi'nde yaşayan Sadık Savurtaş'ın akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi, saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kocaeli'de kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

İhbar üzerine Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmada Savurtaş'ın en son saat 16.00 civarında görüldüğü tespit edildi.

Sadık Savurtaş (DHA)Sadık Savurtaş (DHA)

SAVURTAŞ'I EKİPLER BULDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, eski muhtarın kendisine ait fındık bahçesinde yoğunlaştırıldı. Bahçede yapılan kontroller sırasında, içerisinde su bulunan bir varilin içinde hareketsiz bir kişi olduğu fark edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Sadık Savurtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri (İHA)Olay yeri (İHA)

ÖN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah'ın haberine göre, yapılan ön otopsi incelemesinde, eski muhtarın ölümünün doğal nedenlere bağlı olduğu tespit edildi.

Olay yeri (İHA)Olay yeri (İHA)

İNME GEÇİRDİ

İlk değerlendirmelere göre Savurtaş'ın inme geçirdiği, tarlada çalıştığı sırada fenalaşarak yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği ve bu sırada yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Olay yeri (İHA)Olay yeri (İHA)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılırken, Savurtaş'ın çevresinde sevilen biri olduğu ve herhangi bir husumetinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, ölümle ilgili tüm detayların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Eski muhtarın, Eseler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eseler Köy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Sadık Savurtaş (Takvim.com.tr)Sadık Savurtaş (Takvim.com.tr)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YARIŞMIŞ

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN