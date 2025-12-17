Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilgili açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Wiles Trump’ın alkolik bir kişiliğe sahip olduğunu söylerken JD Vance’i ise komplo teorisyeni" ve siyasi bukalemun olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya imza attı. Wiles Trump'ın alkolik bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.
JD VANCE'E "SİYASİ BUKALEMUN" DEDİ
Trump'ın güvenilir ve sadık "adamlarından" biri olarak kabul edilen Wiles, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i de iyileşmez bir "komplo teorisyeni" ve siyasi bukalemun olarak nitelendirdi.
BİR DE VENEZUELA BOMBASI
Wiles ayrıca Trump'ın Venezuela'ya karşı yürüttüğü kampanyanın aslında rejim değişikliğini amaçladığını söyledi. Bu da Beyaz Saray'ın resmi görüşüyle açıkça çelişiyor.
"TRUMP ALKOLİK KİŞİLİĞE SAHİP"
"Yüksek fonksiyonlu alkolikler ya da genel olarak alkoliklerde, içtiklerinde kişilikleri abartılı hâle gelir." diyen Wiles, Trump'ın "alkolik kişiliğe" sahip olduğunu ve "yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inandığını söyledi.
HEM KONUŞTU HEM KARALAMA KAMPANYASI DEDİ
Wiles'ın sansasyonel açıklamalarının ardından Trump ile başının derde girip girmeyeceği merak konusuyken Vanity Fair'de yayımlanan röportajı bir karalama kampanyası olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Genel Sekreteri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah erken saatlerde yayınlanan makale, bana ve tarihin en iyi Başkanı, Beyaz Saray ekibi ve kabinesine yönelik kurnazca çerçevelenmiş bir karalama yazısıdır." ifadelerini kullandı.
Wiles sosyal medya açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Önemli bağlamlar göz ardı edildi ve benim, diğerlerinin ve ekibimiz ile Başkan hakkındaki söylediklerimizin çoğu hikayeden çıkarıldı. Okuduktan sonra anlıyorum ki bu, Başkan ve ekibimiz hakkında ezici derecede kaotik ve olumsuz bir anlatı çizmek için yapılmış.
Gerçek şu ki, Trump Beyaz Sarayı, on bir ayda diğer hiçbir Başkanın sekiz yılda başardığından daha fazlasını zaten başardı ve bu, Başkan Trump'ın rakipsiz liderliği ve vizyonu sayesinde; ki kendisi için son on yılın büyük bir kısmında onur duyarak çalıştım. Hiçbiri, Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma peşindeki amansız mücadelemizi durdurmayacak!"