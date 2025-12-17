Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte

Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya imza attı. Wiles Trump'ın alkolik bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

JD Vance ve Trump, Reuters

JD VANCE'E "SİYASİ BUKALEMUN" DEDİ

Trump'ın güvenilir ve sadık "adamlarından" biri olarak kabul edilen Wiles, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i de iyileşmez bir "komplo teorisyeni" ve siyasi bukalemun olarak nitelendirdi.

BİR DE VENEZUELA BOMBASI

Wiles ayrıca Trump'ın Venezuela'ya karşı yürüttüğü kampanyanın aslında rejim değişikliğini amaçladığını söyledi. Bu da Beyaz Saray'ın resmi görüşüyle açıkça çelişiyor.

"TRUMP ALKOLİK KİŞİLİĞE SAHİP"

"Yüksek fonksiyonlu alkolikler ya da genel olarak alkoliklerde, içtiklerinde kişilikleri abartılı hâle gelir." diyen Wiles, Trump'ın "alkolik kişiliğe" sahip olduğunu ve "yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inandığını söyledi.