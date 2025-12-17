PODCAST CANLI YAYIN

İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!

CHP'li belediyelerin yönettiği il ve ilçelerde altyapı ve su sorunları giderek derinleşirken, İstanbul’da yaşanan tablo dikkat çekici boyutlara ulaştı. Megakentte baraj doluluk oranları yüzde 17,83’e düşerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. CHP’li İBB’nin su krizi yönetimindeki başarısızlığı tartışılırken, CHP medyasının şimdiden "su kesintisi geliyor" manşetleriyle kamuoyunu hazırlamaya başladığı görüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği büyükşehirlerde çöp, altyapı ve su sorunları giderek derinleşirken, İstanbul'da yaşanan tablo dikkat çekici boyutlara ulaştı.

İSTANBUL İÇİN TEHLİKE ÇANLARI
İzmir'de yıllardır çözülemeyen susuzluk meselesi Ankara'ya sıçrarken, bu kez İstanbul için alarm verildi. Alternatif kaynak oluşturamayan ve baraj yönetiminde ciddi zafiyet gösteren belediyelerin, "kuraklık" gerekçesine sığınarak krizi üzerinden atmaya çalışıyor...

Terkos baraj gölünde son durum (Fotoğraf: DHA)Terkos baraj gölünde son durum (Fotoğraf: DHA)

BARAJLAR EN DÜŞÜK SEVİYEDE
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Uzmanlara göre bu oran yalnızca mevsimsel kuraklığı değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin plansızlığını ve su yönetimindeki başarısızlığını da ortaya koyuyor.

CHP'Lİ İBB YÖNETEMEDİ CHP MEDYASI ÖN ALMAYA BAŞLADI
İSKİ'nin çözüm üretmekte zorlandığı süreçte CHP'ye yakın medya kamuoyunu "su kesintilerine hazırlayan" haberlere başladı.

Sözcü gazetesi gelişmeyi, "İstanbul'da su kesintisi kapıya dayandı: Son 10 yılın en kötüsü" başlığıyla duyurdu.

Sözcü'nün manşetiSözcü'nün manşeti

Haberde, "İstanbul'da barajlardaki su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Şiddetli kuraklığın etkisiyle doluluk oranı yüzde 17,83'e kadar gerilerken, bu seviyenin son 10 yılın en düşük değerleri arasında olması durumun ciddiyetini gösterdi, Megakent'te su kesintisi kapıya dayandı." ifadelerine yer verildi.

Bu yaklaşım, CHP medyasının İstanbul'da yolsuzluk ve rüşvetle anılan kötü yönetimin oluşturduğu tabloyu olağanlaştırma ve vatandaşları krize psikolojik olarak hazırlama çabası olarak yorumlandı.

CHP medyasının İBB yönetimini sorgulamak yerine, yaşanan tabloyu "kaçınılmaz sona yakınlık" olarak sunması sosyal medyada tepkilere de neden oldu.

İSTANBUL BARAJLARININ SON DURUMU
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 17,83 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi (Fotoğraf: DHA)İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi (Fotoğraf: DHA)

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI
Su miktarı, Ömerli'de yüzde 16,45, Darlık'ta yüzde 28,27, Elmalı'da yüzde 53,44, Terkos'ta yüzde 18,86, Alibey'de yüzde 12,46, Büyükçekmece'de yüzde 17,05, Sazlıdere'de yüzde 15,62, Istrancalar'da yüzde 29,45, Kazandere'de yüzde 1,81, Pabuçdere'de yüzde 2,71 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 154,7 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 573,4 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 439,14 milyon, Yeşilçay'dan da 91,49 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 530,63 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 3 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 363 bin metreküpü regülatörlerden, 640 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 17 Aralık'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 60,98, 2016'da yüzde 38,17, 2017'de yüzde 55,44, 2018'de yüzde 69,18, 2019'da yüzde 34,67, 2020'de yüzde 21,94, 2021'de yüzde 44,68, 2022'de yüzde 34,22, 2023'te yüzde 47,45, 2024'te yüzde 30,09 ve 2025'te yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

