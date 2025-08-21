Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.Çalışmalarını sürdüren komisyon son olarak Şehit anneleri, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi ve Barış Anneleri ile birtakım STK'ları dinledi.

PKK elebaşı Duran Kalkan, komisyon sürecini tıkayacak provokatif açıklamalarda bulundu



"Öcalan'ın İmralı'da olduğu sürece sonuç çıkmayacak" diyerek süreci baltalamaya yeltenen Duran Kalkan, "İmralı'da rehine sistemi sürer, görüşmeler bile yapılmazsa, Meclis çalışması ne olursa olsun, komisyon ne kadar çevreyi katarsa katsın, hep tek yanlı işler, tek yanlı gider. Dolayısıyla oradan sonuç çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"ŞARA'YI PARİS'E TÜRKİYE GÖNDERTMEDİ"



PKK, "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyip Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit eden YPG üzerinden Ankara'yı, AK Parti hükümetini ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı.



Kalkan, "Mevcut iktidarın politikaları hala Kürt karşıtı. Hala Kürt'ün imkanlarını, gücünü yok etmeye dönük. Bu Suriye'de de böyle, Irak'ta da böyle, Avrupa'da da böyle, Türkiye'nin kendi içinde de böyle. Koalisyon güçleri, Paris'te toplantı yapılması öngörüldü. Hakan Fidan gitti; bir günde reddettirdi. Herkes biliyor ki; Şara, Hakan Fidan'ın görüşleri temelinde Paris toplantısına katılmayacağını açıkladı. PYD Eş Başkanlık Divan Üyeleri açıklamada bulundular" şeklinde konuştu.