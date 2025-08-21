PODCAST CANLI YAYIN

PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi

Meclis'te komisyon kuruldu, birbiri ardına adımlar atılıyor ancak terör baronları hala süreci tıkama peşinde. PKK elebaşı Duran Kalkan, "Apo İmralı’da rehine konumunda kaldıkça komisyonun bir milim ilerlediğinden söz edilemez. Sadece konuşur durur. Bunu herkes bilmeli" diyerek pazarlık yapmaya yeltendi. Suriye'deki gelişmelerle panikleyen Kalkan, "Şara, Ankara'nın görüşleri temelinde Paris'e gitmedi" dedi. PKK'lı terörist YPG bahanesiyle Terörsüz Türkiye sürecini bozma tehdidi savurdu.

Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Çalışmalarını sürdüren komisyon son olarak Şehit anneleri, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi ve Barış Anneleri ile birtakım STK'ları dinledi.
PKK elebaşı Duran Kalkan komisyon sürecini tıkama peşinde



Kandil'deki terör baronları ise komisyon sürecini tıkayacak eylem ve söylemler geliştirmekten geri durmuyor.
ÖNCE MUSTAFA KARASU SONRA DURAN KALKAN

PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, komisyonun kuruluş şekli ve görev alanlarına itiraz etti.

Karasu, "Böyle bir komisyonun kurulması önemli fakat bu komisyonun yasayla kurulması; hedeflerinin daha açık ve net ortaya konulması gerekiyordu. Sadece bir komisyonun kurulması yetmez; bunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

Karasu'dan sonra sahneye PKK elebaşlarından Duran Kalkan çıktı.

Kalkan, tıpkı Karasu gibi komisyon ve İmralı üzerinden şart koşup pazarlık yapmaya yeltendi.

Kandil'deki teröristbaşı, "Apo İmralı'da rehine konumunda kaldıkça komisyonun bir milim ilerlediğinden söz edilemez. Sadece konuşur durur. Bunu herkes bilmeli" dedi.

"Öcalan'ın İmralı'da olduğu sürece sonuç çıkmayacak" diyerek süreci baltalamaya yeltenen Duran Kalkan, "İmralı'da rehine sistemi sürer, görüşmeler bile yapılmazsa, Meclis çalışması ne olursa olsun, komisyon ne kadar çevreyi katarsa katsın, hep tek yanlı işler, tek yanlı gider. Dolayısıyla oradan sonuç çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"ŞARA'YI PARİS'E TÜRKİYE GÖNDERTMEDİ"

PKK, "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik isteyip Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit eden YPG üzerinden Ankara'yı, AK Parti hükümetini ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı.

Kalkan, "Mevcut iktidarın politikaları hala Kürt karşıtı. Hala Kürt'ün imkanlarını, gücünü yok etmeye dönük. Bu Suriye'de de böyle, Irak'ta da böyle, Avrupa'da da böyle, Türkiye'nin kendi içinde de böyle. Koalisyon güçleri, Paris'te toplantı yapılması öngörüldü. Hakan Fidan gitti; bir günde reddettirdi. Herkes biliyor ki; Şara, Hakan Fidan'ın görüşleri temelinde Paris toplantısına katılmayacağını açıkladı. PYD Eş Başkanlık Divan Üyeleri açıklamada bulundular" şeklinde konuştu.

PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)


"YPG'YE MÜDAHALE EDERSİNİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BOZULUR" TEHDİDİ

Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesi durumunda Terörsüz Türkiye sürecinin bozulacağına dair tehdide kalkışan PKK'lı Duran Kalkan, "Yani bu kadar Kürt karşıtı olan bir politika nasıl Kürt sorununu çözer Orta Doğu'da? Nasıl Türkiye'yi demokratikleştirir? Orta Doğu'nun demokratik gücü haline gelebilir? Böyle bir durum gerçekleşemez" dedi.

