PODCAST CANLI YAYIN

PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti

PKK'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecini tıkayacak bir adım daha geldi. Elebaşı Helin Ümit, PKK'nın silah bırakmadığını, Öcalan'ın telkini üzerine sadece Türkiye'ye karşı silah kullanmayacağını söyleyerek çamura yattı. Ümit, "Silah bırakma meselesi kapandı" deyip Kandil'in "çözümsüzlük" niyetini gösterdi. "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" beyanı veren PKK'lı terörist, "Türkiye Suriye'de YPG'ye operasyon yaparsa bunun sonuçları ne olur? Türkiye’ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur" tehdidi savurdu. Helin Ümit, Suriye'de "Kürt, Arap, Dürzi, Alevi ittifakı" isteyerek İsrail'in Davut Koridoru planına yekten destek verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti

PKK'nın Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük adımları hız kesmeden sürüyor. Elebaşları sıraya girdi, sistematik bir şekilde "süreci bozarız" tehditleri sıralamaya başladı.

PKK'lı Murat Karayılan, İmralı üzerinden pazarlığa girişti. Karayılan, "Eğer Apo özgür olmazsa hiçbir şey gerçekleşmez. Bunu herkes bilmeli. Apo özgür olmazsa ve zindanlar dolu olursa gerilla nasıl silah bırakacak?" dedi.

Elbaşı Duran Kalkan, "Kendimizi zor tutuyoruz, sabır gösteriyoruz. Dağda eve koşmaya hazır çocuk falan yok. Özgürleşmiş Önder Apo dışında hiç kimse savaşçıdan silahını alamaz" şeklinde küstah tehditler savurdu.

Son olarak sahneye Helin Ümit çıktı.

HELİN ÜMİT: PKK SİLAH BIRAKMADI, TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANMAMA KARARI ALDI

Ümit, PKK'nın silah bırakmadığını, Öcalan'ın telkini üzerine sadece Türkiye'ye karşı silah kullanmayacağını söyleyerek çamura yattı.

Saklandığı mağaradan terör örgütü medyasına konuşan Ümit, "PKK'nın feshi oldu, silahlı mücadele stratejisi değişti, en azından Türkiye'ye karşı silah kullanılmayacağı açıklandı. Bunların hepsi de Apo'nun öncülüğünde gerçekleşme şartına bağlandı. Apo, PKK 12. Kongresinde baş müzakereci olarak tanımlandı ve tüm bu gelişmelerin olabilmesi, Apo'nun fiziki özgürlüğüne bağlandı" diyerek şart koşmaya kalktı.

Üstlü kapalı bir şekilde "Apo salınmazsa silahlar Türkiye'ye döner" tehdidi savurdu.

PKK'lı terörist şu sözlerle hem pazarlığa hem de süreci zehirlemeye kalktı:

Apo'ya dönük yaklaşımda araçsallaştırma yaklaşımını gündeme koyduk ve bunu reddettik. Kabul etmedik. Geldiğimiz noktada da bazıları kendisini çok akıllı sanıyor. Bazıları Apo'nun İmralı'da tutulmuş olmasını bir fırsata çevirerek, bazı şeyleri yapacağını sanıyor. Fakat bu, işin doğasına terstir. Eğer kurucu Önderlik olarak tanımlanıyorsa Apo, buna göre bir yaklaşım sergilenmeli. Apo'nun siyaset yapmasının önü açılmalı.

Silahlı mücadele sonlandırılırken Önderlik, mücadele bitti demedi. "Mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıyoruz" dedi. "Bu sürecin temel stratejisi demokratik siyaset ve hukuktur" dedi.

"SİLAH BIRAKMA MESELESİ KAPANDI"

Elebaşı Helin Ümit, "Silah bırakma meselesi kapandı" diyerek Kandil'in çözümsüzlük peşinde koştuğunu gösterdi.

Ümit, "Bizim arkadaşlarımız, otuz arkadaş, beş arkadaşımızın öncülüğünde çok etkili bir tören gerçekleştirdiler. Ve dünyaya, halklarımıza, herkese gerekli mesajları verdiler. Apo'nun çağrısına nasıl yaklaştığımızı, gerektiğinde hangi adımları atabileceğimizin mesajını verdiler. O yüzden de şimdi bazıları tekrar hortlatmaya çalışıyor. Diyorlar ki "bir tane tören oldu; acaba silah bırakmalar devam ediyor mu?" Silah bırakma meselesi kapandı" dedi.


PKK, Suriye'de İsrail'le aynı çizgide ilerliyor. İsrail'in ajandasına göre eylem ve söylem geliştiyor.

"SURİYE'Yİ TÜRKİYE'YE YEDİRMEZLER"

Daha önce "Suriye'de Kürtler çaresiz" değil diyerek Tel Aviv'den medet uman Ümit bu kez "Şu anda Türkiye, Suriye'nin hamiliğine soyunmuş. Fakat ben tekrar şunu ifade etmek istiyorum: Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler. Öyle olmaz. Ne Rusya bırakır bunu, ne İsrail, ne Amerika bırakır" şeklinde konuştu.

YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmamasıyla bölgede gerilim artarken Ankara'nın "Kılıç kınından çıkarasa kaleme-kelama yer kalmaz" uyarısı sonrası PKK'dan küstah bir tehdit geldi.

KÜSTAH TEHDİT: YPG'YE SALDIRI OLURSA TÜRKİYE'YE NASIL DÖNER?

Helin Ümit, "Çok tehlikeli bir oyun döndüğünü düşünüyoruz. Türkiye, Rojava'ya, Kuzey ve Doğu Suriye'ye operasyon tartışmaları yapıyor. Bunu açıktan dillendirmeye başladı. Yapabilirler fakat bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur. Ne bugünlerde gerçekleşecek olan Trump-Erdoğan görüşmesine bu konuda güvenmeliler, ne kendilerine verilen başka vaatlere güvenmeliler" dedi.

PKK DAVUT KORİDORU'NA ARKA TEKER OLDU

PKK, İsrail'in "Davut Koridoru" planına arka lastik olmayı tercih etti. Helin Ümit, "Kürt, Arap, Dürzi, Alevi halklarının ittifak zemini oluşmuştur" diyerek Suriye'yi paramparça edecek bir plan zikretti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!