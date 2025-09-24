PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti

PKK'nın Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük adımları hız kesmeden sürüyor. Elebaşları sıraya girdi, sistematik bir şekilde "süreci bozarız" tehditleri sıralamaya başladı.



PKK'lı Murat Karayılan, İmralı üzerinden pazarlığa girişti. Karayılan, "Eğer Apo özgür olmazsa hiçbir şey gerçekleşmez. Bunu herkes bilmeli. Apo özgür olmazsa ve zindanlar dolu olursa gerilla nasıl silah bırakacak?" dedi.



Elbaşı Duran Kalkan, "Kendimizi zor tutuyoruz, sabır gösteriyoruz. Dağda eve koşmaya hazır çocuk falan yok. Özgürleşmiş Önder Apo dışında hiç kimse savaşçıdan silahını alamaz" şeklinde küstah tehditler savurdu.



Son olarak sahneye Helin Ümit çıktı.



HELİN ÜMİT: PKK SİLAH BIRAKMADI, TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANMAMA KARARI ALDI



Ümit, PKK'nın silah bırakmadığını, Öcalan'ın telkini üzerine sadece Türkiye'ye karşı silah kullanmayacağını söyleyerek çamura yattı.



Saklandığı mağaradan terör örgütü medyasına konuşan Ümit, "PKK'nın feshi oldu, silahlı mücadele stratejisi değişti, en azından Türkiye'ye karşı silah kullanılmayacağı açıklandı. Bunların hepsi de Apo'nun öncülüğünde gerçekleşme şartına bağlandı. Apo, PKK 12. Kongresinde baş müzakereci olarak tanımlandı ve tüm bu gelişmelerin olabilmesi, Apo'nun fiziki özgürlüğüne bağlandı" diyerek şart koşmaya kalktı.



Üstlü kapalı bir şekilde "Apo salınmazsa silahlar Türkiye'ye döner" tehdidi savurdu.



PKK'lı terörist şu sözlerle hem pazarlığa hem de süreci zehirlemeye kalktı:



Apo'ya dönük yaklaşımda araçsallaştırma yaklaşımını gündeme koyduk ve bunu reddettik. Kabul etmedik. Geldiğimiz noktada da bazıları kendisini çok akıllı sanıyor. Bazıları Apo'nun İmralı'da tutulmuş olmasını bir fırsata çevirerek, bazı şeyleri yapacağını sanıyor. Fakat bu, işin doğasına terstir. Eğer kurucu Önderlik olarak tanımlanıyorsa Apo, buna göre bir yaklaşım sergilenmeli. Apo'nun siyaset yapmasının önü açılmalı.

Silahlı mücadele sonlandırılırken Önderlik, mücadele bitti demedi. "Mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıyoruz" dedi. "Bu sürecin temel stratejisi demokratik siyaset ve hukuktur" dedi.



"SİLAH BIRAKMA MESELESİ KAPANDI"



Elebaşı Helin Ümit, "Silah bırakma meselesi kapandı" diyerek Kandil'in çözümsüzlük peşinde koştuğunu gösterdi.



Ümit, "Bizim arkadaşlarımız, otuz arkadaş, beş arkadaşımızın öncülüğünde çok etkili bir tören gerçekleştirdiler. Ve dünyaya, halklarımıza, herkese gerekli mesajları verdiler. Apo'nun çağrısına nasıl yaklaştığımızı, gerektiğinde hangi adımları atabileceğimizin mesajını verdiler. O yüzden de şimdi bazıları tekrar hortlatmaya çalışıyor. Diyorlar ki "bir tane tören oldu; acaba silah bırakmalar devam ediyor mu?" Silah bırakma meselesi kapandı" dedi.





PKK, Suriye'de İsrail'le aynı çizgide ilerliyor. İsrail'in ajandasına göre eylem ve söylem geliştiyor.



"SURİYE'Yİ TÜRKİYE'YE YEDİRMEZLER"



Daha önce "Suriye'de Kürtler çaresiz" değil diyerek Tel Aviv'den medet uman Ümit bu kez "Şu anda Türkiye, Suriye'nin hamiliğine soyunmuş. Fakat ben tekrar şunu ifade etmek istiyorum: Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler. Öyle olmaz. Ne Rusya bırakır bunu, ne İsrail, ne Amerika bırakır" şeklinde konuştu.



YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmamasıyla bölgede gerilim artarken Ankara'nın "Kılıç kınından çıkarasa kaleme-kelama yer kalmaz" uyarısı sonrası PKK'dan küstah bir tehdit geldi.



KÜSTAH TEHDİT: YPG'YE SALDIRI OLURSA TÜRKİYE'YE NASIL DÖNER?



Helin Ümit, "Çok tehlikeli bir oyun döndüğünü düşünüyoruz. Türkiye, Rojava'ya, Kuzey ve Doğu Suriye'ye operasyon tartışmaları yapıyor. Bunu açıktan dillendirmeye başladı. Yapabilirler fakat bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur. Ne bugünlerde gerçekleşecek olan Trump-Erdoğan görüşmesine bu konuda güvenmeliler, ne kendilerine verilen başka vaatlere güvenmeliler" dedi.



PKK DAVUT KORİDORU'NA ARKA TEKER OLDU



PKK, İsrail'in "Davut Koridoru" planına arka lastik olmayı tercih etti. Helin Ümit, "Kürt, Arap, Dürzi, Alevi halklarının ittifak zemini oluşmuştur" diyerek Suriye'yi paramparça edecek bir plan zikretti.