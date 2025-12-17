Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi

Veryansın Tv'nin haberine göre, Konuk'un huzurevinde faaliyette olduğu dönemlerde bu ve benzeri birçok olayın yaşandığı ve kamera kayıtlarının silindiği de iddialar arasında. Darbedilen Taşar'ın 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği ve naaşına otopsi yapılmadığı öğrenildi.

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." NE OLMUŞTU?

Huzurevindeki skandal kamerada (Ekran görüntüsü)

YORUMLARDA DİKKAT ÇEKTİ

Özel Bakımevi hakkında bir ay önce yapıldığı belirlenen bir yorumda, "Burası "Huzur ve Bakım" evi. Garip annem vardığının ilk günü önce bahçede oturuyor. İlk resimlerini ve bakim evine geldiği günkü halini aşağıdaki resimlerde göreceksiniz. Gayet iyi ve sağlam, sigarasını içiyor. Sonra, o yorgunluğu ile içeri alınıp, aynı, ilk gün tamamı ile zorbalıkla soyuluyor ve en mahrem yerlerine kadar fotoğraflanıyor! Kolunu sakatlıyorlar ve omuzunda çatlaklarla bir sure o şekilde tutuluyor. Sonrasında neler oldu, nasıl tamamı ile kendinden geçmiş bir şekilde, yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı, oraların kaydı yok!" ifadeleri kullanıldı.

"BİZİM PROSEDÜRÜMÜZ BU"

Yapılan yorumda yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Siz 88 yaşındaki, bir yaşlıya nasıl böyle insanlık dışı davranışlar, zorbalıklar yaparsınız diye sorduğumuzda; bakım evi sahibi 'Bizim prosedürümüz bu ilk gün bütün yaşlılar soyuluyor, fotoğraflanıyor'. 'Anneniz agresifti, kendini yerlere attı, yataktan düştü" diye cevap verildi. Annem 4 gündür hastanede ve kendi hayatını artık sürdüremeyecek şekilde!" iddialarında bulunuldu.